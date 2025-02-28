İzmir Barosu’ndan eğitim protokolü çağrısı

BirGün EGE

İzmir Barosu, sık sık protokol yaptığı kurumlarla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığına protokol gerçekleştirme önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pek çok kurum ve kuruluş ile gerçekleştirilen protokollerde çocukların üstün yararı ilkesinin yok sayıldığı ve hukuka aykırı uygulamalar gerçekleştirildiği değerlendirilerek bu ilkelerin gözetildiği, İzmir Barosunun tarafı olduğu bir protokol gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yaptık” denildi.

Bakanlığa gönderilen yazıda, Çocuk Hakları Merkezinin, İzmir Barosu bünyesinde çalışmalar yaptığını, çocuk haklarını ihlal eden uygulamalar ve düzenlemelerle ilgili çalışmalar yürüttüğü, Merkez ile aynı hassasiyet ve ilkelere sahip sivil toplum kuruluşlarıyla ve çocuklar ile temas halinde bulunan kamu kurumlarıyla işbirliği kurduğu belirtildi. Yazıda gerçekleştirilecek olası iş birliğinin, kamu kurum ve kuruluşlarının gözetmesi gereken “çocuğun üstün yararı” ilkesinin bir gerekliliği olduğuna dikkat çekildi.