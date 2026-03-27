İzmir Barosu’ndan Soma tepkisi: Af kabul edilemez

Manisa’da 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nın kamu görevlilerine ilişkin yargı süreci zamanaşımıyla kapatıldı.

İzmir Barosu, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sürecin cezasızlık politikalarının bir yansıması olduğunu belirterek, davanın yalnızca bir iş kazası değil, toplumsal etkileri derin bir iş cinayeti olduğuna dikkat çekti.

İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden katliamında istinaf mahkemesinin sanık kamu görevlileri hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı vermesi, cezasızlık politikalarındaki ısrarın sonucudur. Soma davası, başından sonuna dek sınıfsal çelişkilerin ve hukukun egemen sınıflar elinde ezilenlere karşı yargının araçsallaştırılmasının en canlı örneklerinden biri oldu. Yaşamını yitiren 301 madenciyi, 301 işçinin ailelerini, bütün bir Soma şehrini ve Türkiye işçi sınıfını derinden etkileyen bu iş cinayetinde hiçbir koşulda acıyı sona erdirmese bile en azından katlanılabilir hale gelmesini sağlayacak tek hususun adalet olduğu düşünüldüğünde verilen düşme kararının kabul edilmez olduğu açık. İşçiler, adına ‘iş kazası’ denilen katliamların fıtrat veya kader olmadığı, güvenlikli ve insan onuruna yakışır şekilde çalışıp yaşamayı herkes kadar hak ettikleri bir ülkede yaşamak için verdikleri mücadelede İzmir Barosunu daima yanlarında bulacaklardır.”