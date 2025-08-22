İzmir Buca Metrosu’nda Üçyol ile Şirinyer buluştu

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başladığında tamamlanma oranı yüzde 2 olan Buca Metrosu tünellerinde yüzde 77 seviyesine gelindi. Her biri 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki dört tünel açma makinesinin (TBM) aynı anda çalıştığı hattın yapımında önemli bir aşama daha kaydedildi.

Üçyol İstasyonu’ndan kazıya başlayan tünel açma makinesi (TBM) Şirinyer İstasyonu’nda ışığı gördü. Toplamda 19 bin 500 metrelik tünel kazısının 15 bin 360 metrelik kısmı da tamamlanmış oldu.

ÖZEL BİR MUTLULUK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, önemli bir eşiğin daha aşıldığı metro inşaatında çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tugay, ilk olarak Buca Metrosu’nu Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir’e kadar uzatacak projeyi inceleyerek yol haritası hakkında bilgi aldı.

Buca Metrosu’nda önemli bir aşamanın daha sonuna geldiklerini belirten Başkan Tugay, “Üçyol’dan Şirinyer’e doğru devam eden kazıda Üçyol ile Şirinyer arasındaki tünel tamamen kazılmış oluyor. Son TBM makinesi Şirinyer’e ulaştı. Bu anı yaşamak bizim için özel bir mutluluk. Diğer taraftan gelen TBM de Buca Belediyesi’nin bulunduğu tarafta. İki ay gibi bir sürenin ardından o da buraya erişmiş olacak. Bu şekilde metronun planlanan tünel kazısı tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Projenin Gaziemir etabı hakkında bilgi veren Tugay, “Çamlıkule’den sonra Gaziemir’deki Fuar İzmir’e kadar araya üç durak koyarak hattı uzatma kararı aldık. Buradan çıkan TBM’ler fuar alanına doğru gidecek. Oradan kazıya başlayarak Çamlıkule’ye kadar gelecekler. 13 buçuk kilometrelik hattı bu eklentiyle beraber 17 buçuk kilometreye çıkarmış olduk. Çok doğru bir karar vermiş olduğumuzu biliyorum. Bununla ilgili finans çalışmaları devam ediyor” dedi.

SADECE 15 DAKİKA

Hedeflerinin hattı İzmir Körfezi’nin altından, Üçyol’dan Mavişehir’e kadar uzatmak olduğunu kaydeden Başkan Tugay, şunları söyledi: “Mavişehir’den metroya binen birisi, 20 dakikada Fuar İzmir’de olabilecek ya da 10-15 dakikada Buca’ya varabilecek. İzmir için önemli bir proje. Başladığımız günden bugüne çalışmaları aksatmadan aralıksız sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Körfezin altından Karşıyaka bağlantısını yapabilirsek İzmir tarihinin en büyük projesi olacak. Şu ana kadar da büyük ama onunla beraber en önemli toplu taşıma projesini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

13 İSTASYONA ÇIKACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop, Çamlıkule istasyonlarına ek olarak Fuar İzmir’in de içinde olacağı üç yeni istasyon daha eklenerek toplam istasyon sayısı 13’e çıkarılacak. Buca Metrosu Narlıdere-Bornova Evka 3 arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattı ile Şirinyer’de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek.