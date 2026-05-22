İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay: İzmir en ucuz su kullanan şehir olacak

BirGün/EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Mayıs 2026 Olağan Genel Kurulu, Başkan Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Genel kurulda, 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesap ve bilanço ile teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler ele alındı.

Kurumun iklim krizi, kuraklık, İzmir Körfezi’nin temizliği, altyapı dönüşümü ve yağmur suyu ayrıştırma projeleri öne çıktı. 2025 yılında İZSU, gelirlerinin giderlerini aşmasını sağlayarak 651 milyon TL gelir fazlası elde etti ve bütçesinin yüzde 81’ini yatırım, mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerine ayırdı.

1 Haziran 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni su tarifesi ile konut abonelerinde indirimli ilk kademe 0-4 metreküpten 6 metreküpe çıkarıldı ve metreküp başına fiyat 25 TL olarak belirlendi. 0-10 metreküp kullanımda toplam bedel 60 TL olurken, 11-20 metreküp kullanımda 99,83 TL, 21-40 metreküpte 145 TL ve 41 metreküp üzeri kullanımda 201,90 TL olacak. Kırsal aboneler, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için indirim uygulamaları sürerken, iş yeri ve tarımsal abonelerde de kademeli tarifeler devam edecek. Başkan Tugay, “İzmir adım adım Türkiye’nin en ucuz su kullanan şehri olmaya gidiyor” dedi.

ALTYAPI VE ENERJİ

2025 yılında kuraklık, İZSU’nun en kritik gündemlerinden biri oldu. Gördes ve Tahtalı barajlarında su seviyeleri kritik seviyelere düştü. İZSU, 110 yeni su kuyusu açtı, PETKİM barajından su temini sağladı ve planlı gece kesintileri ile tasarruf kampanyaları yürüttü. Kent genelinde 260 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapıldı, 122 kilometrelik bakım-onarım çalışması tamamlandı ve kayıp-kaçak oranı yüzde 24,74’e düşürüldü.

Atıksu arıtma tesislerinde kapasite artırımı yapıldı. Çiğli 4. Faz 2. İkmal, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap ve Torbalı Yazıbaşı-Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap projeleri tamamlanarak toplam 268 bin 660 metreküplük ilave kapasite sağlandı; İzmir’in arıtma kapasitesi yüzde 27 artırıldı. Dikili ve Aliağa-Yenişakran projeleri için dış kredi onayı beklenirken, yatırımlar öz kaynaklarla başlatıldı ve iki ilçede toplam 4 milyar TL’yi aşan altyapı dönüşümü planlandı. İzmir Körfezi’nde 1,25 milyon ton dip çamuru taranarak ekolojik iyileştirme sağlandı.

Yağmur suyu ayrıştırma projeleri kapsamında 36 kilometre yeni hat imal edildi, 26 kilometre hatta bakım ve onarım yapıldı. Atık su yönetimi kapsamında ise 63 kilometre yeni atık su hattı ve 62 kilometre kanalizasyon hattı bakım ve onarımı tamamlandı.

Bornova, Buca ve Karşıyaka’daki projeler ile Körfez temizliği ve taşkın risklerinin azaltılması hedeflendi. Yenilenebilir enerji yatırımlarında 15 proje tamamlandı ve 10 tesiste 6,9 MW kurulum gerçekleştirildi. Bu tesisler yılda yaklaşık 12,5 milyon kWh elektrik üretecek ve toplam elektrik tüketiminin yüzde 3’ü yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

Menemen Emiralem’de 3,75 MW kapasiteli güneş enerji santralı devreye alındı; Bayraklı, Karşıyaka, Kemalpaşa, Bornova, Buca ve Karabağlar’da yeni santralların kurulumu devam ediyor. Bu projelerle yıllık yaklaşık 50 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.

2025 yılında İZSU, içme suyu hattı, yeni su kuyuları, atıksu arıtma tesisleri, atık su ve yağmur suyu hatları, Körfez taraması ve yenilenebilir enerji projeleri ile toplamda 12 milyar TL’yi aşan yatırımlarla İzmir’in altyapısını güçlendirmeye devam etti.

Faaliyet raporuna göre 85 performans göstergesinin yüzde 79’u “iyi ve üstü” seviyede gerçekleşti.

Başkan Tugay, temel tüketim miktarındaki indirimin yanı sıra kademeli sistemle fazla tüketimde düzenleme yapılacağını vurguladı ve İzmir’in Türkiye’nin en uygun tarifelerine sahip şehirlerden biri olacağını belirtti.