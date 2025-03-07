İzmir Büyükşehir’e üçüncü ‘silkeleme’

BirGün EGE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SGK borçlarının belediyelerden tahsil edilmesi yönünde verdiği talimat sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin hesaplarına bloke koyarak İller Bankası payını kesmeye devam ediyor.

Bakanlık; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası’ndan aylık gelen ödeneğini aralık ayından başlayarak kesmeye başladı. Aralık ayında 1 milyar 523 milyon lira, ocak ayında 1 milyar 520 milyon lira, şubat ayında ise 1 milyar 569 milyon lira belediyenin kasasına girmeden borca gitti. Böylece 6 milyar liralık borcun 4, 6 milyar lirası ödendi.

Kesintiler belediyenin mali yapısına darbe vurdu.

Edinilen bilgilere göre 6 milyar liranın üzerinden olan borcun 4 taksitte peşin olarak ödemesinin alınacağı ve önümüzdeki ay da kesinti yapılacağı öğrenildi. Toplam borcun yaklaşık 4,5 milyar liralık kısmı kesilmiş oldu.