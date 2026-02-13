İzmir çocuk dostu kent

BirGün/EGE

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Kentte Çocuk Olmak: Türkiye’de Parklar, Politikalar ve Uluslararası Deneyimler” başlıklı raporda, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin çocuklara yönelik politika ve yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ele alındı. Araştırma kapsamında büyükşehir belediyelerinin 2025-2029 Stratejik Planları; çocuk odaklılık düzeyi, somut ve ölçülebilir hedefler, kapsayıcılık, mekânsal yaklaşım, katılım mekanizmaları ve yenilikçi uygulamalar başlıkları altında incelendi.

Yapılan çok boyutlu analiz sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuk politikalarını stratejik planlama süreçlerine en güçlü biçimde entegre eden büyükşehirler arasında yer alarak Türkiye genelinde ikinci sırada gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı, çocukları kentin edilgen kullanıcıları olarak değil, kent hakkının aktif öznesi olarak tanımlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çocuk odaklı yaklaşımın belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Bir kentin adil, sağlıklı ve sürdürülebilir olup olmadığı, çocuklara sunduğu yaşam olanaklarıyla ölçülür. Biz İzmir’de çocukları yalnızca korunması gereken bir grup olarak değil, kentin bugününün ve geleceğinin eşit hak sahibi yurttaşları olarak görüyoruz. Çocukların oyun hakkı, güvenli ve erişilebilir kamusal alanlara ulaşımı ve karar süreçlerine katılımı bizim için bir tercih değil, temel bir yükümlülüktür. Bu anlayışla hazırladığımız stratejik plan, çocuk haklarını geçici uygulamalardan çıkararak ölçülebilir hedefler ve mekânsal karşılıklar içeren kalıcı kamu politikalarına dönüştürmektedir.”

Raporda İzmir’i benzerlerinden ayıran temel unsur, çocuk politikalarının ayrı ve sınırlı bir başlık olarak değil; kentsel adalet, eşitlik ve katılımcı yönetişim anlayışının doğal bir parçası olarak bütüncül biçimde ele alınması oldu. Birçok büyükşehirde çocuklara yönelik politikalar ayrı projeler ve tematik programlar üzerinden tanımlanırken, İzmir’in stratejik planında çocuklar; kapsayıcı kentsel altyapı, güvenli ve erişilebilir kamusal alanlar, sosyal destek mekanizmaları, katılımcı demokrasi ve yönetişim araçlarıyla birlikte ele alınıyor.