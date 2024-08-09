İzmir Fuarı için geri sayım başladı

BirGün EGE

Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan ve birçok ilke imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 30 Ağustos-9 Eylül arasında 93’üncü kez düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen ve bu yıl ‘teknoloji’ temasıyla kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı, ticaret ve kültürü buluşturacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl coşkusu da Fuar’da yaşanacak.

Fuarda yapay zekâ, yenilenebilir enerji, robotik sistemler, oyun teknolojileri gibi birçok alanda çalışan firma ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Girişimcilere ve startuplara ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirleri ve inovatif çözümler sergilenecek. Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği bir buluşma noktası da olacak. İEF kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çekecek. Konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, dijital sergiler ve birbirinden farklı onlarca etkinlik, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Fuarın bu yılki onur konuğu kenti ise İstanbul. İstanbul, kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

Fuarın mobil uygulaması ise hem Apple Store hem de Google Play’den indirilebilecek. Uygulama, Türkçe ve İngilizce yayında olacak ve katılımcılara kolaylık sağlayacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, ülkemizin ticari ve kültürel hafızasını barındıran önemli bir miras, birçok teknolojik gelişmenin de tanıtım platformu oldu. 1936 yılında, bir şehrin küllerinden doğan Kültürpark’ın kurulmasıyla başlayan serüven bugüne ulaştı. İzmir Enternasyonal Fuarı, 93 yıldır ülkemizin dünyaya açılan kapısı olmasının yanı sıra dünyadaki yeniliklerin de ilk kez sergilendiği platform oldu. Türkiye’nin ilk renkli televizyon yayını burada tanıtılmış, aydan gelen bir taş ilk kez burada sergilenmiş, ülkemiz kot pantolonla, yürüyen merdivenle ilk kez burada tanışmıştı.