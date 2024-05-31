İzmir Gaziemir’de Ata Evi Korosu sahne aldı

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi’nin 60 yaş üstü bireylere hizmet verdiği Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin üyelerinden oluşan Ata Evi Korosu, sahne aldığı konserle seyirciyle buluştu. Yılmaz Demirtaş’ın yönettiği konserde sahne heyecanını yaşayan müzik topluluğu, koro ve solo türküler seslendirerek müzikseverlerin gönlünü çalmayı başardı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Konserde sahneye çıkan Belediye Başkanı Ünal Işık, koronun isteği üzerine “Kızılcıklar Oldu mu?” isimli türküyü seslendirdi.

Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş’a anı objesi takdim ederek teşekkür eden, Ata Evi üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Ünal Işık, “Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizin değerli üyelerini; ülkemizin renklerini, kültürünü yansıtan harika konser için kutluyorum. Seslendirdiğiniz türkülerle anılarımız tazelendi. ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyor, sizleri kültür ve sanatla daha çok buluşturmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.