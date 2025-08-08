İzmir Kemalpaşa’da güçlü dayanışma örneği

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi iş birliğiyle ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsamlı bir evde bakım hizmeti hayata geçirildi. Proje, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı durumda bulunan, başvuruda bulunmuş ve sosyal inceleme ekibi tarafından uygunluğu tespit edilmiş vatandaşlara, iki haftada bir kişisel bakım hizmeti, dört haftada bir kuaför hizmeti, beş haftada bir ev temizliği hizmeti ve ihtiyaç halinde küçük onarım hizmetleri sunuluyor. Hizmet, yalnızca tek bir alanla sınırlı kalmıyor. Yurttaşların durumuna göre birden fazla hizmet aynı anda sağlanabiliyor. Bu uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine hem fiziksel hem de sosyal anlamda destek sunularak yaşamlarını kolaylaştırmaları amaçlanıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “İlçemizde yaşayan hasta, yaşlı ve engelli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyor ve hiçbir yurttaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Günlük yaşamlarını tek başlarına sürdürmekte zorluk yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin evlerine kadar giderek temizlik, kişisel bakım, kuaför ve küçük onarımlar gibi hizmetleri sunuyoruz. Güçlü toplumlar ancak birlikte hareket ederek, dayanışmayla var olur” dedi.