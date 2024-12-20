İzmir metro hatlarında merdivenler yürümüyor

BirGün EGE

İzmir’deki metro hatlarında, özellikle yoğun saatlerde yaygın kullanılan yürüyen merdivenlerin büyük kısmı uzun süredir çalışmıyor. Yurttaşlar, bu durumun hem ulaşımı zorlaştırdığını hem de metro istasyonlarında yaya yoğunluğunu artırarak güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

İzmir Metro A.Ş.’nin yürüyen merdivenleri önüne astıkları bilgilendirme panosunun üstündeki açıklamaya göre, yürüyen merdivenlerin bir kısmının bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle devre dışı olduğu belirtiliyor. Ancak bazı yurttaşlar, bakım süreçlerinin uzun sürdüğünü ve aksaklıkların sürekli hale geldiğini vurguluyor.

Yurttaşlar Halkapınar metro durağındaki yürüyen merdivenin 2 aydan fazla çalışmadığını belirtirken, Çankaya metro durağında yürüyen merdivenin de 1,5 aydır çalışmadığını belirtiyorlar. Yurttaşlar Hilal, Konak, Üçyol ve Basmane gibi istasyonlarda da sıkıntılar olduğunu dile getiriyorlar.