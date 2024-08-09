İzmir Okul Yemeği Koalisyonu kuruldu

BirGün EGE

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası, BAYETAV, Veli-Der İzmir Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nin kurduğu İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, gün boyunca okulda olan öğrencilerin okullarında sağlıklı, yeterli gıda ve içilebilir suya ücretsiz ulaşabilmesini talep etti.

Çok sayıda çocuğun olanaksızlıklardan dolayı kahvaltı bile yapamadan okula gittikleri belirtilen açıklamada, “Ayrım yapılmaksızın tüm çocuklara ücretsiz nitelikli bir öğün yemek ve okulda geçirdikleri süre boyunca temiz içme suyu vermek devletin görevi. Her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenmenin başta iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğunda” denildi.

Ayrıca açıklamada “Yetersiz beslenme sadece yemeğin az yenilmesi veya hiç yenilmemesi değil. Çocukların gelişme sürecinde kalori ihtiyaçları yüksek ve daha çok protein, kalsiyum, demir gibi minerallere ihtiyaç duyuyorlar. Çocuklukta yetersiz beslenmeye bağlı zekâ geriliği, öğrenme güçlüğü, görme sorunları, diş ve dişeti sorunları en sık görülebilen sağlık sorunları. Bu yüzden gün boyu okulda olan çocuklara mutlak suretle ücretsiz okul yemeği, içilebilir temiz su verilmeli” denildi.