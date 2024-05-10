İzmir Tabip Odası’nın yeni başkanı belli oldu

BirGün EGE

İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu seçimleri Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu’nda yönetime, İzmir Hekim Dayanışması grubundan 4 ve Çağdaş Hekimler grubundan 3 hekim Yönetim Kuruluna seçildi. Denetim Kurulunda ise 2 hekim İzmir Hekim Dayanışması; 1 hekim Çağdaş Hekimler grubundan seçilirken, Onur Kurulu’na 3 hekim İzmir Hekim Dayanışması, 2 hekim Çağdaş Hekimler grubundan belirlendi. Büyük Kongre Delegeliklerine ise 12 hekim İzmir Hekim Dayanışması, 3 hekim de Çağdaş Hekimler grubundan seçildi.

İzmir Tabip Odası’nın yönetim kurulu toplantısı sonrasında yapılan seçimle yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Prof. Dr. Ceyhun Özyurt, İzmir Tabip Odası’nın yeni başkanı olarak seçildi. Yönetim kurulu üyeleri de Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Uzm. Dr. İnan Mutlu ve Prof. Dr. Gül Ergör oldu. 2024- 2026 döneminde yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimler ise Dr. Nuri Seha Yüksel (genel sekreter), Uzm. Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu (veznedar üye) ve Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan da (muhasip üye) olarak belirlendi.