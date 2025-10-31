‘İzmir Yenileniyor’ projesi için başvuru süreci başladı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde İzmir’i depreme dirençli hale getirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda deprem riski taşıyan yapıların güvenli ve dayanıklı hale getirilmesinin amaçlandığı ‘İzmir Yenileniyor’ projesinin başvuru süreci başlatıldı. Riskli yapı ilan edilen ya da olduğu düşünülen yapıların sahiplerinin atacakları adımlara, izleyecekleri yola ve bulacakları çözümlere dair zorlukların ortadan kaldırılmasını sağlayacak proje kent için tarihi önem taşıyor.

SÜREÇ ÜÇ AŞAMALI

Risk altındaki yapı stoku envanterini depreme dayanıklı, modern ve çevre dostu konutlara dönüştürmeyi hedefleyen bir kentsel yenileme projesi olarak tanımlanan çalışma için başvuru süreci başlatıldı.

Güvenli, katılımcı ve şeffaf yürütülecek proje kapsamında başvurular tek merkezde toplanacak. Evinin, binasının, mahallesinin deprem riski taşıdığını düşünen her vatandaş, başvuru kriterlerini taşıması halinde sistem aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşabilecek. Projeyle tekil ve parsel bazlı riskli yapı stokunun dönüştürülmesine rehberlik edilecek. Yapıların yenilenme süreci titiz bir şekilde sürdürülecek. Projenin teknolojik altyapısı, Egeşehir AŞ tarafından geliştirilen İzmir Yenileniyor Platformu ile yürütülecek. İlk etapta, izmiryenileniyor.com adresinden 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş, mülkiyet sorunu bulunmayan ve aynı parselde birden fazla yapı barındıran taşınmazlar için başvurular alınacak.

Süreç; başvuru, teklif ve uzlaşma olmak üzere üç aşamada işleyecek. Riskli yapıda yaşadığını düşünen herkes, izmiryenileniyor.com üzerinden yalnızca birkaç adımda kolaylıkla başvuru yapabilecek. Teklif aşamasına geçmek isteyen yurttaşların, bağlı bulundukları bina veya sitede yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlamaları yeterli olacak. Uzlaşma aşamasında, Egeşehir teknik ekibi tarafından her yapı için özel olarak hazırlanmış bir dönüşüm önerisi sunulacak. İnsan odaklı, çevreye duyarlı ve depreme dayanıklı projeler kapsam içine alınacak.

Tahliye, yıkım, yapım ve finansman aşamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir AŞ garantörlüğü altında yürütülecek. Proje hakkında konuşan Egeşehir AŞ Planlama ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Sima İpekyüz, “İzmir Yenileniyor Projesi bir dönüşüm sürecinin başlangıç noktası. Vatandaşlara güven duydukları bir ortam zemini hazırlayacak. Her aşamayı kamuoyuna açık şekilde paylaşacağız. 2020 İzmir Depremi sonrası Bayraklı ve Bornova’da yapılan yapı envanter çalışmaları doğrultusunda pilot bölge olarak sistemimizi bu iki ilçede açacağız. En kısa sürede merkez ilçeler ve İzmir’in tamamında sistemi erişilebilir kılmayı hedefliyoruz” dedi.