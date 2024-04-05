İzmir’de barok müzik esintileri

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bu ay bir dolu konser ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. 3 Nisan Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ile Barok Müzik Günleri açılış konseriyle başlayan etkinlik 30 Nisan’da sona erecek. 15 Nisan'da Ancient Aria's With Turkish Instruments, 17 Nisan'da Beethoven Like Barok, 22 Nisan'da İzmir Barok Ensemble, 27 Nisan'da Karşıyaka Oda Orkestrası ve 30 Nisan'da Albaluna konserleriyle Barok müziğin tınıları AASSM'de yankılanacak.

1 Nisan’da başlayan ve 24 Nisan’a kadar devam edecek olan Olten Filarmoni Orkestrası konserleri AASSM Büyük Salon'da yapılacak. 6 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, 16 Nisan'da Claviol Trio ile Mozart, Schumann, Brahms, Jacob rüzgârı, 21 Nisan'da Çocukların Nisanına Özel ''Sihirli Karpuz'' AASSO Konseri, 24 Nisan'da Gitar-Flüt ve 25 Nisan'da Keman-Piyano resitalleri AASSM'de düzenlenecek. 23 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu-İzBB Çoksesli Korosu ve 27 Nisan'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu “Atatürk Oratoryosu” AASSM sahnesinde halka açık ve ücretsiz yapılacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 5-19-26 Nisan'da AASSM konserleriyle, baharın tutkusunu ve müziğin ruhunu dinleyicilerle buluşturmaya devam edecek. Konser biletleri ve detaylı www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir. 2 Nisan’da Mücahit Bora “Biçimsizler / Amorphouses” heykel - “Zamansız Mekânlar” resim sergisi ve 4 Nisan'da Suat Çağlayan “Doğa'nın Gizemi” fotoğraf sergisi açıldı. Göztepe Rotary Kulübü - İfod “Doğaya Umut Ol, Yenilenebilir Enerji” fotoğraf sergisi ile 25 Nisan'da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı karma sergileri açılacak.