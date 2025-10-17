İzmir’de bir semt takımı: Yeşilova

Azamet YAZICI

İzmir’in en köklü spor kulüplerinden birisi de Çamdibi semtinde kurulan Yeşilova Spor Kulübü. 1944 yılında kurulan Yün Pamuk Mensucat fabrikasında çalışan ve fabrikanın futbol takımında oynayan gençler, amatör kümede futbolun temaşa yönünü toprak sahalarda seyircilerine izlettirirler. Yeni yeni kurulmaya ve her alanda güçlenmeye çalışan Cumhuriyet’in aidiyet duygusunun gelişeceği ve gençleri bir araya getireceği en önemli yapılardan birisi de elbette sportif amaçlı olan kulüplerdir. İşte, çalıştıkları fabrikanın çeşitli nedenlerden dolayı futbol kulübünü kapatmak istemesi üzerine Çamdibi semtinin gençlerinden Mustafa Küçükoğullarından, yakın arkadaşı Adnan Süvari ve yine semtin göçmenlerinden olan gençler 1954 yılında biraya gelerek Bornova ilçesinin Çamdibi semtinde Yeşilova Spor Kulübü’nü kurdular.

1970 yılına kadar İzmir Mahalli Ligi’nde mücadele eden ve daha sonra amatör kümeye düşen Yeşilova, bir yıl sonra tekrar 3. Lige yükseldi. 1980 yılında futbol liglerinde yapılan düzenlemelerle 3. Ligin kaldırılması üzerine, içinde Yeşilova’nın da olduğu bütün takımlar, şimdiki adı Süper Lig olan 1. Lige yükselmek için mücadele etti. Halen amatör kümelerde futbol mücadelesi veren İzmir’in bu köklü kulübü oyuncularıyla (yaklaşık 220-300) İzmir ve Türk futboluna katkılarda bulundu.

FUTBOLA OLAN SEVDA

Kulüp Başkanı Akın Küçükoğullarından, “Futbola olan sevdamız, semte ve çocuklara karşı olan sorumluluk anlayışımızdan dolayı bütün maddi zorluklara karşı kulübü ayakta tutmaya ve devamını sağlamaya çalışıyoruz” diyor. Küçükoğullarından şöyle devam etti: “Bornova ilçesinde olduğu ve ilçenin adının da duyulması açısından Belediye Başkanının da önerisiyle adı Bornova Yeşilova Spor Kulübü olan, renklerini doğanın yeşilinden, toprağın renginden ve beyazın temizliğinden alan yeşil, kahverengi ve beyazdır. İzmir şehrinin sporuna gerek oyuncu gerek akademisyen, gerekse sporcu sağlığı yönünden çok büyük katkıları olan Prof. Dr. Çetin İşleğen, Dr. Şaban Acarbay gibi saygın insanlar da Yeşilova Spor Kulübü’nde futbol oynamış ve bu kulübe emekleri geçmiş insanlardır.”

Türkiye’de spor gelişecekse okul-kulüp-aile işbirliğinin önemli olduğunu dile getiren Küçükoğullarından, “Bütün gün eğitimin olması çocukların kulüplere gelip seçtikleri sportif dallara yönelmesini engelleyen önemli bir faktör. Bütün gün okulda olan çocuk hangi zaman aralığında gelecek ve sportif faaliyetlere katılacak” dedi ve ekledi: “Ülkenin sporda, özelde de futbolda gelişmesi alt yapıya verilecek önemle ve gerekli dokümanların sağlanmasıyla olacak. Çocukların sağlıklı gelişmesi, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olması açısından çocukları sporla buluşturmalıyız.”

Bir futbolcuya verilen milyonlarca Eurolara dikkat çeken Küçükoğullarından’ın isteği, çocukları daha rahat ve güvenli bir şekilde maçlara götürebilmek için bir otobüsün kulübe alınmasının olanaklarının sağlanması.

Futbolun bu kadar endüstrileştiği, paranın her şeyin önüne geçtiği, kazanmak için her şeyin mübah sayıldığı ortamda, iddia oyunlarının da futbolu çürüttüğünü ve amatör liglere girebilecek kadar bu çürümenin hissedilebildiğini büyük bir üzüntü ile ifade ediyor kulüp yetkilileri. Böyle bir ortamda amatörde ayakta kalmanın zor olduğunu belirtiyorlar.

Kulübün her kademesinde U-12 ve U-19 yaş guruplarında teknik direktörlük hizmeti sunan Metin ve Serkan Küçükoğullarından, “Semtimizdeki çocuklara sevdamızdır, onlara karşı sorumluluğumuzdur, maddi hiçbir beklentimiz olmayan bu kulübü ayakta tutmak yaşatmak ve kulübün kuruluşunda katkısı olan ve oyuncusu olan babamız Mustafa Küçükoğullarından’a vefa borcumuzdur” dediler.