İzmir’de BirGün’lük Buluşma bugün

BirGün EGE

İzmir’de “Özgür bir ülke ve bağımsız medya için bir aradayız” sloganıyla BirGün’lük Buluşma gerçekleştirilecek.

BirGün Gazetesi tarafından düzenlenen “BirGün’lük Buluşma” etkinlikleri kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteciler Timur Soykan ile Yaşar Aydın, özgür bir ülke ve bağımsız medya yolunda mücadele için bir araya gelecek.

Etkinlik, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bugün saat 17.30’da gerçekleştirilecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, tüm gazetecileri etkinliğe davet etti.