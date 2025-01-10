İzmir’de birlik, dayanışma için büyük buluşma

BirGün EGE

İzmir Demokrasi, Dostluk ve Dayanışma Derneği, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde dayanışma gecesi gerçekleştirdi. Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve demokratik kitle örgütü üyeleri katıldı.

7 Aralık’ta başkanlığa seçilen Kemal Özçakar, “Dayanışmayı birlikte örerek üyelerimizi çoğaltacağız. Derneğimizin 17 yıllık geçmişinde yeni bir sayfa, yeni bir dalga oluşturmak istiyoruz. Dayanışma kültürünün bir parçası olacağız” dedi.

Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birliktelik vurgusu yaparak “Bir avuç insan olmanın ötesine geçmeliyiz. O yüzden bu birliktelikler güzel ama bu küçük esintiler, büyük rüzgârlara dönüşmeli. Bu salonlarda olmayan milyonlarca insanı etkilemeli. Onlar bu rüzgârı hissetmeli. Bunun için mücadele etmeye değer. Ayrışmak kolay, bir arada kalmak zor. Doğru anlaşılmayı, güç birliği yapmayı, birlikte ortak çabalar içinde olmayı bekliyorum” diye konuştu.