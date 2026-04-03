İzmir’de cimnastik şöleni

BirGün EGE

Küçükler Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 2 Nisan’da İzmir Gaziemir’de başladı. 4 Nisan’a kadar sürecek şampiyona, Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 350 sporcunun mücadelesine sahne oluyor.

Gaziemir Spor Salonu’ndaki şampiyonanın ilk iki gününde eleme müsabakaları gerçekleşti. Pazar günü ise final karşılaşmaları yapılacak. Aerobik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Necati Salman, amaçlarının bu branşta yeni sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Salman, “Amacımız, ülkemize bu alanda Dünya Şampiyonluğu kazandırmış olan Ayşe Begüm Onbaşı gibi yeni sporcular yetiştirmek ve cimnastiğe armağan etmektir” dedi.