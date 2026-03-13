İzmir’de dayanışma büyüdü

BirGün/EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na son iki yılda 683 bin 828 sosyal yardım başvurusu yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni destekler sağlandı.

Emekliler için su faturasında indirim, kira ve market desteği gibi uygulamalarla binlerce haneye doğrudan destek verildi. 8 bin 690 haneye 51 milyon lirayı aşan market desteği, 1937 haneye kira desteği, 3 bin 466 haneye su faturası desteği ile ihtiyaç sahiplerinin yükü hafifletildi.

Büyükşehir’in sosyal destek programlarının en dikkat çekenlerinden biri de çocuklara yönelik uygulamalar oldu. 156 bin 987 hanedeki çocuklara 6 milyon 148 bin litre süt dağıtıldı. 3 milyon 949 bin sıcak yemek dayanışma noktalarında vatandaşlara ulaştırıldı. Aşevleri aracılığıyla ise iki yılda 12 milyon 824 bin sıcak yemek üretildi.

DAYANIŞMA NOKTALARINDAN 461 BİN KİŞİ YARARLANDI

Kent genelinde kurulan dayanışma noktaları sosyal yardımların merkezi haline geldi. Toplam 11 dayanışma noktası, 3 danışma noktası ve bir giyim mağazası üzerinden verilen hizmetlerden 461 bin 35 kişi yararlandı. Bu merkezlerde sadece yardım dağıtımı yapılmadı; kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik 151 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi eğitim alanında da önemli destekler sağladı. 27 bin 564 öğrenciye 82,8 milyon TL kırtasiye desteği verildi. YKS ve LGS hazırlık merkezlerinden 2 bin 913 öğrenci yararlandı. İngilizce konuşma kulüpleri ve destek sınıflarında yüzlerce öğrenci eğitim aldı. Ayrıca üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane ve nakliye hizmetleri de sunuldu.

ENGELLİ BİREYLERE DESTEK VE İSTİHDAM

Engelli yurttaşlar için de kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 1167 tekerlekli sandalye bakım-onarım işlemi yapıldı. 11 bin 544 kişi engelsiz ulaşım hizmetinden yararlandı. 4 bin 645 kişiye medikal malzeme desteği sağlandı. Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla 3 bin 886 kişiye iş koçluğu ve kariyer danışmanlığı verildi, 53 kişi iş sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı için sosyal destekleri daha da genişletmeyi planlıyor. Planlanan destekler arasında; 70 bin haneye nakdi sosyal yardım, 50 bin çocuğa süt desteği, 150 bin gıda paketi, 20 bin kahvaltı paketi, 20 bin çuval yakacak desteği bulunuyor.