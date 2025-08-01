İzmir’de denize ulaşmak bile lüks

Mahir KANAAT

Son yıllarda İzmir’deki kıyıların büyük ölçüde ticarileşmesi, yurttaşların denize erişim haklarını kısıtladı. Kıyılara yakın yerleşim yerleri, yalnızca varlıklı kesimin rahatça ulaşabileceği alanlar haline gelirken, dar gelirli ve işçi sınıfı yurttaşlar denize ulaşmak için çeşitli engellerle karşılaşıyor. Yüksek ulaşım ücretleri ve kıyıların özelleştirilmesi, denizden faydalanma hakkının adaletsiz bir şekilde paylaşılmasına yol açıyor.

ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Giderek özel plajlara dönüştürülen alanlar, sadece ekonomik gücü olanların erişebileceği mekânlar haline gelirken, halkın denize girebileceği alanlar giderek azalıyor. Kıyıların özelleştirilmesi, sadece denize erişimi değil, aynı zamanda deniz kültürünü de yok ediyor ve sosyal adaletsizliği derinleştiriyor.

Denize gitmek isteyen yurttaşlar, ulaşım ücretleri nedeniyle de ek bir yükle karşılaşıyor. Özellikle İZTAŞIT minibüsleri ve Havaş seferlerinin fiyatları, 90-100 lira civarına çıkarken, daha uzak noktalara ulaşmak isteyenler için bu maliyetler oldukça yüksek. İZBAN ve ESHOT kombinasyonlarıyla yapılan yolculuklar ise, Urla gibi sahil köylerine yapılan yolculuklarda bile 45 lira civarında maliyet getiriyor. Bu maliyetler dar gelirli yurttaşlar için denize gitmeyi neredeyse imkânsız kılıyor. Peki, yüksek maliyetlere rağmen İzmirli yurttaşlar nereye gitmeli? Hangi plajlar daha ucuz ve ulaşımı kolay?

Karaburun: İzmir merkezden Karaburun’a gitmek için en pratik seçenek, İZTAŞIT minibüsleri veya Havaş Karaburun seferleriyle ulaşım sağlanabiliyor. Yolculuk yaklaşık 2-2 buçuk saat sürüyor ve bilet ücreti 90-100 lira civarında.

Urla: İzmir’de doğa ve denizin birleştiği Urla, sakinlik arayanlar için ideal bir seçenek. İzban ve ESHOT kombinasyonuyla ekonomik bir ulaşım sağlanabiliyor. Hilal veya Alsancak'tan İzban’a binip, Cumaovası yönüne geçtikten sonra, ESBAŞ Durağı’ndan 737 numaralı ESHOT otobüsüyle Urla Merkez’e ulaşabilirsiniz. Bu yolculuk yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor ve toplam maliyet 45 lira civarına geliyor.

Seferihisar ve Sığacık: Daha uzak mesafeye gitmek istemeyen ve düşük bütçeli deniz tatili arayanlar için Seferihisar ve Sığacık bölgesi ideal. Üçyol'dan kalkan 985 numaralı ESHOT otobüsüyle doğrudan Seferihisar’a ulaşılabiliyor. Seferihisar’dan Sığacık’a minibüsle geçmek ise sadece 10 dakika sürüyor. Ulaşım süresi toplamda 1 buçuk saat, maliyet ise yaklaşık 35-40 lira civarında.

Foça: Foça, tarih ve doğayı birleştiren güzel bir kaçış noktası. Yeni Girne veya Alaybey yönlerinden kalkan 744 numaralı ESHOT otobüsüyle ulaşılabiliyor. Alternatif olarak İZBAN ile Hatundere'ye gidilip minibüs bağlantısı yapılabiliyor. Bu yolculuk da yaklaşık 2 saat sürüyor ve toplam maliyet 40-50 lira arasında değişiyor.

Mordoğan: Daha az bilinen ancak huzurlu koylarıyla öne çıkan Mordoğan, Konak ve Bornova’dan kalkan İZTAŞIT minibüsleriyle ulaşılabiliyor. Yaz aylarında Karşıyaka’dan ek seferler düzenleniyor ve yolculuk süresi yaklaşık 2 saat. Ulaşım ücreti ise 80-90 lira civarında.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında Yassıcaada, Urla, Güzelbahçe gibi lokasyonlara vapur seferleri düzenliyor. Vapurla yapılan yolculuklar, 17 lira gibi uygun bir ücretle ve yaklaşık 1 saatte gerçekleştirilebiliyor. Vapurla yapılan bu deniz yolculukları hem manzaralı hem de trafik derdini ortadan kaldırıyor.