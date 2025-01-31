İzmir’de deprem farkındalığı artıyor

Halil ERTUNÇ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir’deki üniversitelerin destekleriyle, deprem ve yapı bilimine dair toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla “Deprem ve Yapı Bilimi Günleri” etkinliği düzenliyor.

3-4 Şubat 2025 tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, sektör çalışanları, akademisyenler ve kamu kurumlarının bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmalarına olanak sağlayacak.

Etkinlikte, “Yapısal tasarım”, “Yapı zemin ilişkisi”, “Yapısal malzemeler”, “Saha uygulamaları”, “Ulaştırma yapıları”, “Yapı stoku”, “Deprem riskini azaltma”, “Hidrolik altyapı”, “Afet bilinci ve kentsel dönüşüm” ana başlıklarında paneller düzenlenecek. Ayrıca, katılımcılar için çeşitli deneyler ve gösterimler de yapılacak.

Zemin ve yapısal sistemlerin deprem davranışı deneyleri ile depremin yapılar üzerindeki etkileri gözler önüne serilecek.

Katılımcılar, depremlerden sonra yapı hasarları sergisi ve bilgilendirme stantları ile depreme dair daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacak. Etkinlikte ayrıca, VR gözlükle deprem sonrası Hatay ve deprem izolatörü canlandırması gibi interaktif aktiviteler de yer alacak.

İMO İzmir Şubesi, bu etkinlikle toplumun deprem bilincini artırmayı, güvenli yapılar ve afetlere hazırlıklı bir şehir oluşturma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor.

İMO İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “2020 yılında İzmir’in merkez ilçelerinde yıkıma neden olan Sisam Depremi’nin ardından 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde büyük felaketle sonuçlanan Kahramanmaraş Depremleri on binlerce insanımızı kaybetmemize ve milyonlarca yurttaşımızın hayatlarının geri dönülmez biçimde etkilenmesine neden oldu” denildi.

DEPREM BİLİNCİ ŞART

Deprem mühendisliği ve ilişkili konularda yurttaşlarla bilgi paylaşımlarında bulunmayı amaçladıklarını belirten İMO İzmir Şubesi açıklamasında “İnşaat mühendislerinin depreme dirençli kentlerin oluşmasındaki önemli rolünün kamuoyunca anlaşılmasını hedefliyoruz. Binaların depreme dayanıklılığının belirlenmesi ve güçlendirilmesi konularındaki bilincin artırılması amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz” denildi.

Etkinlikle ilgili bilgi de verilen İMO İzmir Şubesi’nin açıklamasında, “Yapısal tasarım ilkeleri deneylerle örneklendirilecek, güncel gelişmeler her bir anabilim dalımız açısından değerlendirilecek, halkımızı yapısal sağlık konusunda bilgilendirmek ve temel afet bilinci hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi interaktif çalışmalar gerçekleştirilecek. Kentlerimizi daha güvenli ve dirençli hale getirme yolundaki bu çabaya katılımınız bizi onurlandıracak” ifadeleri yer aldı.