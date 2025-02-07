İzmir’de depreme karşı üç boyutlu bina analizleri yapıldı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisi kapsamında başlattığı Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri çok yönlü olarak sürüyor. Yapı envanteri, depremsellik-tsunami araştırması ve mikrobölgeleme etüt çalışmalarını birlikte yürüten Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışmaların verileriyle Deprem Master Planı’nı tamamlayacak.

Bayraklı ve Bornova’daki yapı envanteri çalışmaları tamamlandı. Bilimsel yöntemlerle konut niteliğindeki yapıların olası bir deprem esnasında davranışları belirlendi. Yaklaşık 100 bin yapının bina kimlik belgesi oluşturuldu. Yapı envanteri çalışmaları 2025 yılı içinde Karşıyaka’da bulunan 22 bin 767 konut için devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın yapı envanter çalışmalarında yer alan ODTÜ Deprem Araştırma Merkezi Yapı Mekaniği Laboratuvarı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Barış Binici, yapı envanteri çalışmalarının İzmir için önemli veriler sunduğunu söyledi.

Barış Binici, “Amaç, binaların veri tabanlarını oluşturmak. İzmir bu sistematik çalışması ile öncü oldu” dedi.

Çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde sokak taramaları ile yol aldıklarını, mevcut binaların projelerine ulaştıklarını ifade eden Barış Binici, “Ciddi bir veri tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanı sayesinde de yapıların hasar görebilirliği, risk durumları belirlendi. Buradaki çalışmalar bir ön değerlendirme. Bu, yerel yönetimleri veya devlet kademelerini yönlendirecek risk çalışmalarına altlık sağlayacak. Sadece depreme yönelik bilgiler değil, yalıtım gibi bina hakkında bütüncül bilgiler elde edildi” diye konuştu.

Sahada toplanan verilerin değerlendirileceği ve binaların riskli olup olmadığına göre dönüşüm için öncelik sıralamasının yapılacağını anlatan Binici, şunları söyledi: “Burada tekil olarak binalara deprem yönetmeliğine göre performans testleri yapılmadı. Ancak hepsinin üç boyutlu analizleri yapılarak, hasar görebilirliği konusunda bir sıralama ve önceliklendirme yapıldı. Bunlar harita üzerine yerleştirildiğinde, belediye dönüşüm veya güçlendirme gerekliliği konusunda hangi alanlara öncelik vermesi, bir sonraki adıma nasıl geçmesi gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olacak.”