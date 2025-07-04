İzmir’de engeller beraber aşılıyor

BirGün EGE

Konak, İnciraltı, Örnekköy ve Limontepe’de faaliyet gösteren engelli çalışmaları merkezleriyle engelli bireyler ve aileleri için önemli bir ihtiyacı karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, beşinci merkezini Karabağlar Yurtoğlu Mahallesi’nde hizmete aldı. 2 bin 500 metrekare alanda yer alan üç katlı merkezde robotik kodlama, dil terapisi, fizik tedavi, psiko sosyal danışmanlık, aile danışmanlığı, bireysel ve grup kolaylaştırılmış okuma yazma eğitimi, müzik ve dans atölyeleri, spor, sanat ve el sanatları aktiviteleri gibi çok sayıda hizmet sunuluyor. Merkezde aynı zamanda diyetisyen, üreme sağlığı, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yer alması da planlanıyor.

Bütünsel olarak hizmet vermesi hedeflenen merkezde engellilere yönelik aktivitelerin yanı sıra aileler de desteklenerek onlara yönelik bilgilendirici ve güçlendirici çalışmalar yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Merkezi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarını kolaylaştırırken, onların meslek edinmelerine ve yaşam becerilerini destekleme yoluyla gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel, “Yurtoğlu bölgesinde açtığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Merkezi’nde, tüm engelli çalışma merkezlerinde verdiğimiz eğitimleri vereceğiz. Türkiye’de engelli oranı yüzde 15 iken, Karabağlar bölgesinde bu oran yüzde 17. Merkezimizi bu sebeple bu bölgede açtık. Uygulama okullarını ve rehberlik araştırma merkezlerini gezerek önceliklerimizi belirledik. Burası sadece bir eğitim ve beceri kazandırma yeri değil, insanların bir araya gelebileceği bir yuva. Burada hak temelli engelli derneklerinin koordinasyon çalışması yapması için odamız da yer alacak. Uluslararası projeler için onlara destekte bulunacağız” dedi.

Oğlunu merkeze getiren Tuğba Mutlu, “Oğlumu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İnciraltı ve Konak’ta bulunan engelli çalışmaları merkezlerindeki özel eğitimlere getiriyorum. Bugün de açılan bu merkeze geldik. Çocukların gelişimi açısından verilen hizmetten çok memnunuz. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza çok fayda sağlıyor. Çoğu şeyi ben de çocuğumla birlikte burada öğreniyorum. Çocukların gelişimi anlatılmaz, burada zaten yaşayarak görüyoruz. Çocuklarımızın bütün çocuklarla eşit tutulması, onların yargılanmaması bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Merkezde, İzmir Sanat Köprüsü projesi kapsamında engelli bireylerin sanatla iç içe olmasını sağlamak ve güzel sanatlar alanında akademik kariyer yapmak isteyen engelli sanatçı adaylarına destek olmak amacıyla önemli bir çalışma daha yürütülüyor. Sanata meraklı engelli yurttaşlara gönüllü destek olan engelli ressam Yeşim Denizhan, “Ben Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Kendi çalışmalarımı evimde yürütüyorum. Burada da benim gibi engelli insanları sanata kazandırmak, onları sanatın içine katmak amacıyla böyle çalışma yapıyoruz. Çok eğleniyoruz, çocuklarda çok farklı yetenekler ortaya çıkıyor” sözlerine yer verdi.