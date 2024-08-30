İzmir’de fuar heyecanı

BirGün EGE

Türkiye’nin en eski markalarından ve İzmir’in en önemli simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93’üncü kez kapılarını açıyor. 93 yıldır ülkemizin ticari ve kültürel hafızasını barındıran önemli bir miras olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos-9 Eylül arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini geleceğin kapılarını aralamaya davet ediyor. ‘Teknoloji’ temasıyla ve ‘Zamanın Ötesine Geçiyoruz’ sloganıyla düzenlenen Fuar’daki özel teknoloji alanları İzmirlilerin ilgisini çekecek.

İEF bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl coşkusuna da ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı ve 93. İEF’in açılış coşkusu yaşanacak. Kültürpark Lozan kapısında 19.30’da başlayacak resmi açılış töreni sonrasında 21.30’da Alsancak Gündoğdu Meydanı semalarında 500 dron ile Zafer Bayramı temalı bir gösteri yapılacak. 31 Ağustos’ta saat 19.00’da ise Kültürpark’ta Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda resepsiyon var. Saat 20.30’da teknoloji temasıyla Kültürpark’ta dron şov düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kez İzmirlileri bir sürprizin beklediğini belirterek “Tüm dünyanın yakından tanıdığı sürpriz konuğumuz resmi açılış töreninde, ayrıca farklı etkinlik ve söyleşilerde yer alacak” dedi.

Sürpriz konuk 1 Eylül’de tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2 Eylül’de ise sanatçı Okan Bayülgen ile de ‘TechTalks’ etkinliği kapsamında İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki bir araya gelecek.

Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nda pek çok konuk şehrin ve ülkenin katılımıyla hem Türkiye’nin ticari ve kültürel hafızasını yaşatacaklarını hem de yarının dünyasını keşfetme fırsatını bulacaklarını belirten Tugay, “Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyelini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği buluşma noktası olacak. Bu yılki teknoloji teması ve fuarda ortaya çıkacak sinerji, İzmir’in dijital dönüşüm sürecine önemli katkı sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi ve yapay zekâyı kent yönetiminde etkin bir şekilde kullanma hedefimiz doğrultusunda, bu tür tematik etkinliklerin yerel işletmelerin dijitalleşmesine ve inovasyon kapasitelerinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

AY'DA YÜRÜYÜŞ DENEYİMİ

Kültürpark’ta Atlas Pavyonu’nda bir Dijital Deneyim ve Sergi Alanı oluşturuldu. Ziyaretçiler, 11 gün boyunca bu alanda, yapay zekâ ile 3D animasyonları, VR gözlükle deneyimleyecekleri spor aktivitelerini, kendilerinin de dâhil olduğu bir deneyim sunan artırılmış gerçeklik duvarını, ünlü sanatçı Garip Ay ile gerçekleştirilen iş birliğiyle dijital interaktif ebru sanatını, Nihat Özdal küratörlüğünde Digital Echos Sergisi’ni, Türkiye’de tek olan Uzay Kampı’nın sanal gerçeklik gözlüğüyle Ay’da yürüyüş deneyimini ve çok daha fazlasını bulabilecek. Yapay Zeka & VR Çadırı’nda ise ziyaretçiler heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.

Ziyaretçiler, Fuar akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuar konserlerinde buluşacak. Çim Konserleri’nin ilki, Fuar’ın ilk günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mert Demir ile başlayacak. Sırasıyla Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne’de ise konserler 31 Ağustos'ta başlayacak. İlk akşam Pera, sonrasında ise Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi standında belediyenin farklı birimlerinin hem çalışmaları hem de teknoloji odaklı uygulamaları sergilenirken aynı zamanda spor, bilgi yarışması, dans gösterileri gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilecek. Teknoloji temalı Hazine Avı, teknoloji temalı filmlerle Sinema Burada gösterimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde ‘Solo Botter: Nuri İyem’ Sergisi, Denizhan Özer küratörlüğünde Estetik Çöplük Sergisi, Sokak Tiyatroları, Çocuk Sahnesi, Çocuk Alanı, Gençlik Alanı’nda interaktif oyunlar, macera ve zipline parkuru, airsoft alanı, bilgisayar ve konsol oyunları deneyimi, gezici etkinlikler, pantomim, masal anlatımı ve sihirbaz gösterileri, EÇEV mobil etkinlik aracı, Fuar’da yer alacak.

İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü’nde origami, fen ve doğa, akıl oyunları, sanat ve beceri, jimnastik gibi birçok atölye gerçekleştirilecek. 11 gün boyunca sporun kalbi de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda atacak. 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maraton’un heyecanı da Fuar’a yansıyacak; 6-7 Eylül’de maraton için kit dağıtımı yapılacak. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 finaline de ev sahipliği yapacak. Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleşecek turnuvanın finali 30-31 Ağustos ve 1 Eylül’de yapılacak. Spor kulüpleri, farklı etkinliklerle İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer alacak.