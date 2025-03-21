İzmir’de huzurevi sakinleri mutlu

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Huzurevi, hizmet kalitesiyle büyük beğeni topluyor. Güler yüzlü ve donanımlı personelinin yanı sıra fiziki konforuyla Türkiye’ye örnek olan 425 yatak kapasiteli tesiste; kütüphaneden kuaföre, terzihaneden spor salonuna kadar ihtiyaca yönelik pek çok birim yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, amaçlarının merkez sakinlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle sağlıklı, huzurlu bir hayat sunmak olduğunu belirtirken “Kurum bakımı, hastane işlemleri, kurum içi ve kurum dışı sosyal etkinlikler, kültürel, sportif faaliyetler sakinlerimizin yararlandığı hizmetlerden. Her hafta yaşlılarımızı otobüsle Şirinyer Pazarı’na gönderiyoruz. Alışverişlerini yapıyorlar. Özel mutfaklarında yemeklerini istedikleri gibi pişiriyorlar. Huzurevi sakinlerimiz kurum hekimimize başvurabiliyor. Hekimimiz kendi müdahale edebildiği, ilaç yazabildiği durumlarda devreye giriyor. Daha ileri tetkik gereken durumlarda belediye hastanemiz olan Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve başka hastanelere sevk ediyoruz. Eşrefpaşa Hastanemizin semt polikliniği de hemen yan binamızda” dedi.

Huzurevi sakinleri de hallerinden memnun. 4 senedir Zübeyde Hanım Huzurevi’nde aile ortamında yaşadığını belirten Semra Dinçer, “Evimizde olamayacağımız kadar rahat bir ortamdayız. Burada çalışanlar bizim evlatlarımız. Bizler şanslı kişilerdeniz. Böyle kurumların çoğalması lazım. Herkes huzurevi konusundaki önyargıları yıksın” dedi.

Emekli öğretmen Aynur Kuzgun, 3 yıldır eşiyle birlikte bu tesiste olduğunu belirterek “İkimizin annesinin de belli bir süre yatakta bakılması gerekti.

Onlara bakarken üzüldük. Çocuklarımız bizim yaşadığımız üzüntüyü yaşamasın istedik. Üzüntü annelerimize bakmaktan, işten değildi, onların derdine çare olmamaktandı. Çocuklarımız önce üzüldü. Ama bizim huzurumuzu ve mutluluğumuzu görünce onlar da mutlu oldu” diye konuştu.

HUZUREVİNDE YOK YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Zübeyde Hanım Huzurevi’nde ikamet eden vatandaşlar kütüphane, kuaför ve berber, terzihane, çamaşırhane ve ütü merkezleri ile spor salonundan yararlanabiliyor. Aynı kompleks içinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nden gelen sağlıklı, hijyenik ve lezzetli yemeklere erişebilen sakinler için ayrıca binada diledikleri ürünü pişirebilecekleri mutfak bölümü de bulunuyor. Geriatri bölümünde kurum doktoru tarafından da yoğun bir mesai harcanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi de kampüste bir poliklinikle faaliyet gösteriyor. Sosyal servis ekibi tarafından vatandaşlara psiko-sosyal destek sunulurken, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de veriliyor. İsteyen ve ihtiyaçlı sakinlere diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek veriliyor, ara öğün servisi de sürdürülüyor. Huzurevi sakinleri yılda bir kez kan tahlili, yıllık portör ve akciğer taramasına katılıyor.

Huzurevinde ayrıca rutin etkinlikler de düzenleniyor. Huzurevi sakinleri haftanın her günü İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan el işi kursundan yararlanabiliyor ve haftanın bir günü kurum içinde Türk Sanat Müziği koro çalışmasına katılabiliyor. Haftanın üç günü spor eğitmeni eşliğinde sağlık durumu uygun olan sakinlere kampüs içerisinde kondisyon çalışması, haftanın bir günü İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı’nda açık hava yürüyüşü, haftanın dört günü bocce antrenmanı imkânı sunuluyor. Ayrıca belli aralıklarla bocce turnuvaları düzenleniyor.