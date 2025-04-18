İzmir’de ilk kez ‘Polisiye Şenliği’ düzenleniyor
BirGün EGE
Kelime Sahaf, Poyabir, Dedektif Dergi, İzmir BŞB ve İzmir Dayanışma Akademisi birlikteliğiyle 1. İzmir Polisiye Şenliği, 19-20 Nisan’da Konak Gençlik Tiyatrosu, Kültürpark’ta düzenlenecek.
19 Nisan Cumartesi Programı:
• 14:00 Açılış
• 14:15 - 15:00 Söyleşi: Aydın Arı, “Petros Markaris Okuyarak Yunanistan Ekonomisini Anlayabilir miyiz?
• 15:30 - 17:30 Panel: Türkiye’de Polisiye Edebiyatın Gelişimi” - Konuşmacılar: Algan Sezgintüredi, Bahar Akman, Suphi Varım. Moderatör: Gamze Yayık
• 19:00 - 20:30 Film Gösterimi: Malta Şahini
20 Nisan Pazar Programı
13:00 - 13:30 Söyleşi: Haydarpaşa Dayanışması, “İçinden Haydarpaşa Geçen Filmler”
13:30 - 14:00 Söyleşi: Hüseyin Bul, “Suç ve Polisiye Edebiyat İlişkisi”
•14:30 - 15:30 Panel: “Polisiye Edebiyat ve Dergicilik” - Konuşmacılar: Gamze Yayık, Alper Kaya. Moderatör: Özlem Öztürk Arı
• 16:00 - 19:00 Atölye: Nalan Arman, Gamze Yayık, “Polisiye Öykü Atölyesi”