İzmir’de Kahve Fuarı açıldı

Bu yıl 11’incisi düzenlenen OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 2. İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı, dün düzenlenen törenle kapılarını açtı.

BirGün EGE

Fuarlar kenti İzmir, zeytin, zeytinyağı ve kahve tutkunlarını bir araya getirecek iki fuara ev sahipliği yapacak. İZFAŞ tarafından düzenlenen 11. OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ ve TACTFAIR iş birliği ile düzenlenen 2. İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle açıldı.

11. OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirerek iş birliği olanakları yaratırken ziyaretçilerine de zeytin, zeytinyağı, süt ürünleriyle ilgili etkinliklerde bilgilendirip lezzetli anlar yaşatacak.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) desteğiyle gerçekleştirilen OLIVTECH Fuarı’nda; üretici, ithalatçı, distribütör, gıda sektörü firmaları, şişe ve ambalaj üreticileri ve makina üreticileri katılımcı olarak yer alıyor. 11 ilden katılımcının olduğu fuarda, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve işleme süreçlerine odaklanan sunumlar, süt ve süt ürünleri endüstrisinin son gelişmelerini sergileyen stantlar ile teknolojik yenilikler de yer alacak.

Fuar kapsamında Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Türki devletlere kadar birçok ülkeden, toplam 210 profesyonel yabancı ziyaretçi ticari görüşmeler yapacak.

SON GÜN HALKA AÇIK

Fuar İzmir B Hol’de 23-25 Mayıs arasında düzenlenen fuar, ilk iki gün yalnızca sektör profesyonellerine açıkken son gün ise halka açık olacak. Fuar, 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarın ilk günü, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Zeytin Konseyi ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından “Dünyada ve Türkiye’de zeytinciliğin güncel durumu ve gelecek öngörüleri” paneli düzenlenecek. Ayrıca, “Ege ve İzmir mutfak kültürü”, “İklim krizi çağının Akdeniz ülkeleri zeytinciliğine etkileri ve Türkiye’nin konumu” başlıklı oturumlar da fuar kapsamında gerçekleştirilecek. Fuarın diğer günlerinde de akademisyenler, uzmanlar, şefler, sanatçılar ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla geçmişten günümüze zeytinyağının üretim serüveni, yeni teknolojiler, son tüketiciler için doğru zeytinyağı ve tadımı gibi birçok farklı konuda söyleşi ve etkinlik de düzenlenecek.

BULUŞMA NOKTASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACTFAIR iş birliği ile düzenlenen İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı da 23 - 26 Mayıs arasında, Fuar İzmir A Hol’de gerçekleştirilecek. Bölge itibariyle 100 yılı aşkın süredir, kahve ticaretine ve kahve kavurma makinesi üreticilerine ev sahipliği yapan İzmir, bu yıl ikinci kez İzmir Kahve Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. İlk iki gün yalnızca sektör profesyonellerinin ziyaret edebileceği fuar, son iki gününde ise kahve meraklılarının da ziyaretine açık olacak.

Fuara gelen profesyoneller, makineden yeşil çekirdeğe, sütten şuruba, mobilyadan danışmanlık hizmetlerine kadar yan sektörleriyle birlikte tüm bileşenlerin hepsine ulaşabilecek. Fuar, kahve ve kahve ekipmanları sektörünün gelişimi için çözümler üreterek, özellikle ekipman anlamında güçlü olan ülkemizin ihracatçı sektör paydaşlarına, yeni pazarlar bulma fırsatı da sunacak. Fuara katılan sektör temsilcileri, yurt içi ve yurt dışındaki iş bağlantılarına ulaşarak yeni iş birliklerine imza atacak. İlk yılında, 41 ülkeden ve Türkiye’nin 60 ilinden toplam 9 bin 668 kişinin ziyaret ettiği fuar, sektöre olan ilgiyi de ortaya koydu.

İzmir Kahve Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerine ev sahipliği yaparken bir yandan da farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi workshop ve etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. “Kahve kavurma teknikleri”, “Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü ve yeni nesil yapım teknikleri”, “Sayısal verilerin kahvedeki rolü”, “Nitelikli çekirdek kahvelerden Türk kahvesi yapımı ve tadımı”, “Yeşil kahve çekirdek pazarı ve geleceği”, “Kahvenin yüzlerce yıllık kavrulma tekniği”, “Demleme teknikleri arasındaki farklar” gibi birçok konudaki etkinlikler fuarda yer alacak. Bu etkinlikler, Şerif Başaran, Sam Çeviköz, Atilla Narin, Orkun Üstel, Aykut Yaşar, Atahan Kaygusuz, İsmail Gökcan, Serkan Özkan, Funda Açıkgöz gibi sektörün önde gelen isimlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

İlk iki gününde saat 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuar, halka açık olduğu son iki gününde ise saat 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak. Fuarla ilgili tüm bilgilere ve detaylı etkinlik programına, https://kahvefuari.com/ adresinden ulaşılabiliyor.