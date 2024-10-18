İzmir’de meme kanseri farkındalığı için yürüyüş

BirGün EGE

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile el ele veren Konak Belediyesi, erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ni pembe renge bürüyen korteje esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

ÖSYM Binası önünde son bulan yürüyüşte “Erken Tanı Hayat Kurtarır” yazılı pankart açılırken, pembe renkli balon, fular ve farkındalık mesajlarının yer aldığı dövizler taşındı.

Meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayı ile sınırlı tutmadıklarının altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Her yıl bu hastalık nedeniyle aramızdan ayrılan çok sayıda kardeşimiz var maalesef. Bu yüzden öncelikle vücudumuzu tanımalı, kontrollerimizi yapmalı ama tarama testlerini de aksatmamalıyız. Konak Belediyesi olarak meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayıyla sınırlı tutmuyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla kadınları mahallelerinden alarak servislerimizle KETEM’e ücretsiz taramalara götürüyoruz. Bu hastalıkta önemli olan erken teşhis. Bugün buradan herkese çağrıda bulunuyoruz. Hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmak için sağlığımızın değerini bilelim” dedi.