İzmir’de Ortadoğu ve Akdeniz konuşulacak

BirGün EGE

Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Ortadoğu ve Akdeniz Ekseninden Dünyaya Bakış’ konuşulacak. Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Zeki Gül yapacak. Etkinlikte BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü gazeteci İbrahim Varlı, “Gazze krizinin iç ve dış siyasete etkileri” başlıklı bir sunum yapacak.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal da, ‘Otoriter Dönemeçler, Krizler ve Savaşlar Karşısında Toplumsal Direnişler’ başlıklı sunumu gerçekleştirecek. Etkinlik 21 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Büyükpark’ta bulunan Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da yapılacak.

Etkinlikle ilgili Ege Barış ve İletişim Derneği’nin yaptığı açıklamada, “Ege Barış ve İletişim Derneğimizin bu sene ilk etkinliğini uzun süredir Ortadoğu ve dünya barışını tehdit eden, yıkıcı etkilerini üzüntü ve isyanla takip ettiğimiz gelişmelere ayırdık. 21 Mayıs’ta konunun uzmanı deneyimli ve değerli iki konuğumuzla gerçekleştireceğimiz söyleşinin güncel gelişmelerle birlikte bilgilendirici, ufuk açıcı olacağını umuyoruz. Katılımınızı bekleriz” denildi.