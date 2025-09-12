İzmir’de su kesintileri sıklaştı

Halil ERTUNÇ

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu 12 ilçede 3 günde 1 planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından güncel su kesintisi verileri göz önünde bulundurularak 9 Eylül tarihinden itibaren 2 günde bir olacak şekilde güncellendi.

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek. Birinci bölge olan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen’de belirlenen mahallelerde 13-15-17 Eylül tarihlerinde, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir’de belirlenen mahallelerde 12-14-16-18 Eylül tarihlerinde saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı kesinti uygulanacak.

İzmir’de barajların son durumuna bakıldığında durumun ciddiyeti daha da anlaşılır bir hal alıyor. İzmir’in can damarı Tahtalı Barajı’nın doluluğu yüzde 5,2’ye, Ürkmez Barajı ise yüzde 6,11’e kadar geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluğu yüzde 0,5 olarak açıklanırken, Gördes Barajı tamamen kurumuş durumda. İZSU verilerine göre, İzmir’in kullanılabilir su hacmi 90 milyon 989 metreküp. Geçen yıl aynı dönemde kullanılabilir su miktarı ise 181 milyon metreküptü. Son 1 yılda kullanılabilir su miktarı tam tamına yüzde 50 azaldı.

BODRUM’DA DA KESİNTİ

MUSKİ, Bodrum’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’ndan su temininin, DSİ kararıyla durdurulduğunu açıkladı. Tarımsal sulama nedeniyle alınan kararla birlikte ilçede planlı su kesintileri uygulanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Bodrum ilçesinde içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mumcular Barajı’ndan yarımadaya verilen suyun Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunda tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla durdurulduğu belirtildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mumcular Barajı’ndan Yarımada’ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası’nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı’ndan Bodrum’a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum Merkez Mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir.”