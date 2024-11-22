İzmir’de suya ve gevreğe yeni yıl zammı geliyor

BirGün EGE

İzmir’de 2025’e girilirken hem suya hem gevreğe zam yapılacak. İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı’nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre; su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarife 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85’ten 32,31 liraya, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04’ten 62,45 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43’ten 79,86 liraya ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03’ten 149,54 liraya çıkmış olacak.

İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen zam taleplerini Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ilettiklerini açıkladı. Erişen, 12,5 liradan satışa sunulan gevreğin Ticaret Bakanlığı’nın onayından sonra 15 liraya satılacağını belirtti.

Erişen’in açıklaması şöyle: “Gereken maliyet hesaplamaları yapıldıktan sonra, üst birliğimizin gıda komisyonuna ilettik. Ticaret Bakanlığı onayı da alınmasıyla ürünlerimiz yeni fiyatlarıyla satışa sunulacak. Gereken onaylar alındıktan sonra İzmir Gevreği 15 lira olacak.”