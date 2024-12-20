İzmir’de taksilere haber merkezinde takip

İHA

Taksi şoförlerine yönelik ardı ardına yapılan saldırılar, taksilerdeki kameraların önemini bir kez daha ortaya koyarken, 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden artık geçemeyecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, “1 Eylül itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu oldu. 1 Mart 2025’ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlar muayeneden geçemeyecek. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı” dedi.

Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin bir olayda butona basmasıyla harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi.

30 ilçede, 2 bin 915 ticari taksinin bin 300’ünde kamera olduğunu anlatan Özkan, anlık olarak tüm taksilerin takip edildiğini anlattı.