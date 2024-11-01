İzmir’de toplu ulaşıma zam: 7 Kasım’da devrede

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarifesi kapsamında 17,5 lira olan tam biniş ücreti, yüzde 14’lük artışla 20 lira oldu. Önceki tarifeye göre 7,5 lira olan öğrenci biniş ücreti 8,58 lira olarak belirlendi. Öğretmen biniş ücreti 11,52 liradan 17,72 liraya; 60 yaş üstü biniş ücreti de 15,50 liradan 17,72 liraya çıktı. Tüm kartlarda geçerli olan 90 dakika uygulaması gereğince, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalardan ücret alınmıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Sadece son bir yılda TÜFE’de yüzde 70 olarak gerçekleşen artışın yanı sıra akaryakıt, enerji, yedek parça, personel ve amortisman giderlerindeki yükseliş nedeniyle toplu ulaşım biniş tarifeleri zorunlu olarak yeniden düzenlendi. Toplu ulaşım hizmetini nitelikli şekilde sürdürebilmek için belediye bütçesinden önemli ölçüde sübvansiyon sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların bütçesini sarsmamak adına tam bilet fiyat artışını yüzde 14’te sınırlı tuttu. İzmir, 30 büyükşehir arasında; öğrenci biniş ücretinde 19’uncu, tam biniş ücretinde ise 9’uncu sırada yer alıyor” denildi. Yeni fiyat tarifeleri 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.