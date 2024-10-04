İzmir’de ücretsiz HPV aşısı dönemi

İlayda SORKU

Human Papillomavirus (HPV) virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanseri, dünya genelinde her yıl yüzbinlerce kadının yaşamını yitirmesine yol açıyor. Özellikle rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95’inden fazlası bu virüsle ilişkilendiriliyor.

Kadınlar arasında en sık görülen 4’üncü kanser türü olmasına rağmen, birçok ülkede HPV aşısına erişim hâlâ sınırlı ve birçok kadın için bu aşıya ulaşmak lüks. Türkiye’de de HPV aşısı henüz Ulusal Aşı Takvimi’ne alınmadı. Fakat İstanbul, Ankara ve Muğla’da yerel yönetimler ücretsiz aşı uygulamalarını hayata geçirdi.

Uygulamaya geçen büyükşehirlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, aralık ayı itibariyle 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz HPV aşısı uygulamasına başlanacağını duyurdu. CHP tarafından Ankara’da düzenlenen Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda konuşan Başkan Tugay, “Bugün aşılamaların çok daha düşük oranda olduğunu, aşı ile önlenmiş bazı hastalıkların yeniden görülmeye başlandığını hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler, HPV aşısına sahip çıkıyor” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkelerin yüzde 60’ında HPV aşısının sağlık sigortaları ile ücretsiz olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Tugay, Türkiye’de HPV aşısının henüz SGK tarafından karşılanmadığını ve aşılanma oranının binde 9 ila yüzde 3,9 arasında olduğunu dile getirdi.

Bu oranın yetersiz olduğuna dikkat çeken Tugay, şunları söyledi: “HPV enfeksiyonunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu aşı ile serviks kanseri oranının düşürüleceğini hepimiz biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak aralık ayı itibariyle 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz HPV aşısı uygulamasına başlayacağız. Tabii ki savunduğumuz ve olmasını istediğimiz şey, sağlık sigortası sisteminin tüm kızlarımıza aşıyı yapmasıdır.”

HPV aşısının koruma özelliği çok yüksek bir aşı olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Özyurt, “Aşının uygulanmasının kadınlar için çok önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden çok olumlu bakıyoruz bu uygulamaya. Elbette diğer aşılar gibi bunu da devletin karşılaması daha ideal. Devlet üstlenmediği için İstanbul ve Ankara Büyükşehir başlattı ilk olarak bu girişimi. Büyükşehir belediyelerinin böyle bir girişimde bulunmaları çok güzel bir şey” diye konuştu.

ULUSAL AŞI TAKVİMİ’NE EKLENMELİ

Araştırmalara göre her 100 kadından en az 2’sinin hayatının bir döneminde rahim ağzı kanserine yakalandığını hatırlatan Sol Feminist Hareket’ten Gizem Özdem ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu kanseri ‘önlenebilen bir ölüm nedeni’ olarak tanımladığına dikkat çekti.

Belediyelerin ücretsiz aşı uygulamasına başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Özdem, şunları söyledi: “Ancak bu hakka sahip olmayan, kendi maddi imkânları ile aşı olan kadınlar daha sonra aşı ücretini iade almak için mahkemeye başvurduklarında ne yazık ki hâlâ tüm mahkemeler başvuran lehine karar vermiyor. İktidar, çizdiği ‘ideal’den başka bir hayat sürdürenleri, bilimsellikten tamamen uzak şekilde sağlık hakkı tanımayarak adeta cezalandırıyor. Ancak önlenebilir bir kanser türünün, sağlık ve yaşam hakkı kapsamında değerlendirilmesi, bu nedenle uygun şekilde Ulusal Aşı Takvimi’ne eklenmesi gerekir. Bu ise devletin yükümlülüğündedir.”