İzmir’de üreticilere yeni destek

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de geçmişte sürüler halinde yetiştirilen ancak günümüzde nesli tükenmekte olan özel bakım gerektirmeyen Kaçeli koyunlarının çoğalması ve korunması için proje yürütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan “Kaçeli Koyunu Irkının Çoğaltılması ve Korunması ile İlgili İş Birliği Protokolü” kapsamında, Kaçeli koyunu üreticisi olarak tespit edilen kişilere, bilinçli bir üretici olmaları için eğitimler veriliyor.

Ayrıca meralardan yararlanmanın düşük olduğu kuzulama zamanı olan kış aylarında, hem kuzuların gelişmesini teşvik etmek için hem de koyunların sağlıklı bir doğum sezonu geçirmelerini sağlamak üzere üreticilere yem desteği de veriliyor.