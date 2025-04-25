İzmir’de yollar artık daha güvenli

Bu bir ilandır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sürdürülebilir, dirençli, çevre dostu, sağlıklı yaşam koşullarına sahip, iyi planlanmış bir kent yaratma hedefi doğrultusunda ulaşım yatırımları öncelikli halde getirildi. Sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda Ulaşım Ana Planı revizyonu için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkı̇ye-Avrupa Bı̇rlı̇ği Malı̇ İş Birliği kapsamında hazırlanan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUp İzmir) çıktılarını da değerlendirecek.

Trafik yoğunluğunu azaltmak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için pek çok noktada çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda üst ve alt geçit yatırımlarını da hızlandırdı. Yatırımlarla hem yaya ulaşımı güvenli hale getirilecek hem de trafikteki bekleme süresi azalacak.

İzmir’i planlı ve dirençli bir şehir haline getirmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çevreci, planlı ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizdeki bütün kaynakları insanlarımızın ihtiyaçlarına, hizmetlerine kullanacağız. Ulaşım ağını hem taşıtlar hem de yayalar için daha güvenli ve hızlı hale getireceğiz” dedi.

SARNIÇ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sarnıç bölgesinin trafik düğümünü çözmek için 60 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi açıldı. Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki Gaziemir’de ulaşımı rahatlatacak üst geçit, Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a İZBAN hattı üzerinden bağlantı sağlayarak alternatif ulaşım yolu oluşturuyor. 220 metre uzunluğunda ve 6,5 metre yüksekliğindeki köprü Dokuz Eylül Mahallesi ile Menderes Mahallesi’ni birbirine bağlıyor ve Sarnıç üst geçidine alternatif oluşturuyor.

MÜRSELPAŞA TAŞIT ALT GEÇİDİ

500 milyon liralık yatırımla kent merkezindeki trafiği rahatlatacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi çalışmaları başladı. Mürselpaşa Bulvarı ile Gıda Çarşısı’nı birbirine bağlayacak alt geçit sayesinde Alsancak’tan yeni bir çıkış güzergahı oluşturularak trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaltılmış olacak. Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı, K20 Köprüsü ve Zafer Payzın Köprülü Kavşağı projeleri için de çalışmalar başlatılacak.

ESKİ YAYA KÖPRÜSÜ YERİNE TAŞIT KÖPRÜSÜ YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı’nın Yamanlar Mahallesi’nde dere üzerindeki eski yaya köprüsünü kaldırarak yerine taşıt köprüsü yaptı. Akın Kıvanç Sokak ile 7312 numaralı sokağı birbirine bağlayan taşıt köprüsü, 5 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Geliş-gidiş şeklinde iki şeritten oluşan köprünün sağında ve solunda 1,5 metre genişliğinde yaya yolu bulunuyor. Yenilenen köprü olası bir deprem veya sel anında ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı.

ALTINDAĞ’DA YAYA GÜVENLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karataş Üst Geçidi’nin ardından Bornova Altındağ Üst Geçidi’ni de hizmete açtı. Buca Onat Tüneli ile otogar arasında kalan ekspres yol üzerinde bulunan Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Altındağ Mezarlığı bölgesindeki sokakları birbirine bağlayan üst geçit; yaya ulaşımını rahatlatırken, modern görünümü ve renkli aydınlatmasıyla ilgi topladı.

47 metre uzunluğunda, 5,5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde, asansörlü üst geçitle karşıdan karşıya geçmek sorun olmaktan çıktı.

YENİ GİRNE CADDESİ’NDE GÜVENLİ YAYA ULAŞIMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi güvenli ve konforlu ulaşım için 37,5 milyon liralık yatırımla Karşıyaka Yeni Girne Caddesi’ne de üst geçit kazandırıyor. 50 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğindeki üst geçitte 4 yürüyen merdiven ve 2 asansör bulunacak. 2025 yılının ikinci yarısında hizmete açılacak üst geçit; Soğukkuyu Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi arasında bağlantı kurarak pazaryeri, hastane ve eğitim kurumları başta olmak üzere yaya ulaşımının yoğun olduğu bölgeye nefes aldıracak. Girne Bulvarı üzerindeki trafik akışını da rahatlatacak üst geçidin ayak temellerinden biri Yeni Girne Pazaryeri yanında diğeri ise Öğretmenler Parkı yanında yer alıyor. Üst geçit gölgeliği, yayaların dinlenerek çevreyi seyredebileceği oturma alanları ile bölgeye renk katacak.

KARATAŞ YAYA ÜST GEÇİDİ HİZMETE ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yaya ve araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirecek Karataş Yaya Üst Geçidi’ni hizmete açtı. Karataş Anadolu Lisesi başta olmak üzere çok sayıda eğitim kurumunun yer aldığı bölgede öğrencilerin ve Karataş sakinlerinin tramvay durağı ile sahil şeridine güvenli ulaşımını sağlayacak Karataş Üst Geçidi’nin hizmete alınmasıyla yaya sinyalizasyon sistemi kaldırıldı, taşıtların bekleme süresi azaltıldı. 81 metre uzunluğundaki köprü, peyzaj düzenlemesi ve seyir terasındaki Körfez manzarasıyla İzmirlilerin beğenisini topladı.