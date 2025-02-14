İzmir’deki öğrencinin abonman kartı zamlı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını da 1 Mart’ta başlatma kararı aldı. İzmir’deki öğrenciler aylık 480 TL karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarına 100 kez binebilecek.

İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL’ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistem Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi. Böylece 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL’ye düşecek. Bu da gençlerin ulaşım masraflarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf etmesini sağlayacak.

Abonman uygulaması başlayacak ancak öğrenci abonman fiyatı, İstanbul’daki 380 TL ve Ankara’daki 300 TL fiyatlarını geride bırakıyor. İzmir’deki birçok öğrenci, İstanbul ve Ankara gibi diğer büyük şehirlerdeki daha düşük fiyatlarla toplu taşıma hizmetlerinden yararlanırken, İzmir'deki fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.

Öğrencilerin İzmir’de daha rahat ve ekonomik bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Biz gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz. Onlar sadece okullarına, derslerine ve geleceklerine odaklansın. İzmir’in öğrenciler için daha da yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.