İzmir’e bir yılda 20 milyar yatırım

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen 2024'de önemli yatırımlara imza attı. Şehirde yaşam konforunu artırmak amacıyla ulaşımdan altyapıya çevre tesislerinden Körfez temizliğine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı hizmete alınırken, Buca Metrosu inşaatında da önemli aşama kaydedildi. Kent içi trafiği rahatlatacak önemli projeler başlatıldı. Sosyal belediyecilik uygulamaları hızla devreye alınırken, yurttaşın bütçesine katkı koyacak hizmetlerin yaygınlaşması sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin yatırımlarıyla birlikte Büyükşehir’in 2024 yılı yatırım tutarı 20 milyar lirayı geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024 yılını değerlendirerek seçim sürecinde verdikleri pek çok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Tugay, özellikle kent lokantaları, halk ekmek fiyatlarının düşürülmesi, 90 dakika ücretsiz aktarma, emeklilere yönelik uygulamalar ile derinleşen ekonomik kriz ortamında yurttaşlara destek olacak hizmetlere büyük önem verdiklerini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artırmak için tarihi yatırımlar yaptı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere Metrosu hizmete alındı. Çiğli Tramvayı seferlerine başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay göreve başladığında yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazıları yüzde 40 seviyesine ulaştı. Tünel kazılarının, mevcut çalışma temposu ışığında, 2025 yılı sonunda en az yüzde 90 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

İklim kriziyle mücadele kapsamında su kaynaklarının verimli kullanımı için parklarda Merkezi Su Yönetimi Sistemi ve kentin yeşil alanlarında kurakçıl çim türü uygulaması başlatıldı. 433 bin metrekarelik yeşil alan kente kazandırıldı. Yangında zarar gören 54 bin metrekarelik Bayraklı Kovankayası Ağaçlandırma Sahası bal ormanına dönüştürülürken, 37 bini ağaç olmak üzere 2 milyonun üzerinde bitki toprakla buluştu.

KÖRFEZ’DE TARİHİ TEMİZLİK

Körfez’in geleceğini planlamak için uluslararası katılımlı Körfez Çalıştayı düzenlendi. Körfez'de 2 tarama gemisi, 6 gemi ile Körfez sirkülasyonunu sağlayacak dip taraması başladı. İki etap sonunda 2.5 milyon metreküp çamur taranacak ve İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama gerçekleştirilmiş olacak. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4’üncü fazı ve tesisin diğer revizyonları ile birlikte 1,5 milyar liralık rekor bir yatırım gerçekleştiriliyor. 4’üncü Faz 2025 yılı nisan ayında devreye alınacak. 34 dereden körfeze gelen kentsel kirlilik temizleniyor.

Ekonomik darboğaz nedeniyle 2024’te sosyal yardımlar artırıldı. Ekmek fiyatı 7 liradan 5 liraya düşürüldü. Kentin 5 ayrı noktasında 4 çeşit yemekten oluşan menünün 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları açıldı. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi’nin kent genelindeki sayısı 18’e yükseltildi, aylık ücreti de yüzde 50 indirimle 5 bin liraya düşürüldü.

14 bin öğrenci için yaklaşık 35 milyon lirayı bulan kırtasiye desteği verildi. Toplam 5 bin 398 kişiye Üniversite Eğitim Desteği Yardımı kapsamında 32 milyon 387 bin 500 liralık nakdi yardım sağlandı.

Eğitim Köprüsü Projesi ile bin öğrenciye dönemlik 5 bin liralık toplam 10 milyon liralık eğitim desteği verildi. Üniversite öğrencileri ücretsiz nakliye ve çamaşırhane desteğinden faydalandı. Şehre ilk defa gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için 2 sosyal tesisin kapıları açıldı. Öğrenciler, geçen yılın ücreti olan 2 bin lira karşılığında misafirhanelerin tüm imkânlarından yararlandı. Çocukların daha temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görmesi için Okul Hijyen Seti Desteği başlatıldı.

0-4 yaş arası çocuğu bulunan ve yardım alması uygun görülen annelere toplu ulaşım araçları için aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan Anne Kart projesinden ve 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartlardan yaklaşık 10 bin aile yararlandı. Emekli Dayanışma Kart’a sahip olan emeklilerin faturalarına ilk 4 metreküp bedelsiz ve kalan tüketim yüzde 50 indirimli şekilde yansımaya başladı. İlk etapta 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz Human Papilloma Virüsü (HPV) aşısı uygulamasına başlandı.

270 MİLYONLUK DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarımsal desteklerine de devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 49 bin çiftçinin bulunduğu İzmir’de, üreticiye 270 milyon liraya yakın desteği ulaştırdı. İzmir genelinde faaliyet gösteren toplam 95 farklı kooperatiften alım yapıldı.