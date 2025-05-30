İzmir’e iki tiyatro ödülü birden

BirGün EGE

Sahne Tozu Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde, Haldun Dormen Sahnesi’nde gerçekleşen 13. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tiyatro sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getirdi.

Ödül törenine katılan konuklar arasında törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Zerrin Tekindor, Halit Ergenç, Meltem Cumbul, İzzet Günay, Salih Güney de yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın da katıldığı bu özel gecede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) sanatçısı Bahadır Buyruk Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları ekiplerinden Ürkmez Kadın Tiyatrosu da Jüri Özel Ödülü aldı. İzBBŞT sanatçısı Bahadır Buyruk, İzmir Şehir Tiyatroları’nın bu yıl repertuvarına katarak tiyatroseverlerle buluşturduğu “Çok Tuhaf Soruşturma” oyunundaki ‘Aydın’ karakteriyle ödüle layık görüldü. Ödülünü Salih Güney’in elinden alan Buyruk, İzmir Şehir Tiyatroları ailesine, oyunun yönetmeni Harun Özer’e, dostlarına ve törende emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bahadır Buyruk ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ oyunundaki aynı rolüyle 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde de ödüle layık görüldü. 2024-2025 Tiyatro Sezonu’nda Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu Halk Jürisi İzmir ve Milas’ta sahnelenen oyunları izleyerek Buyruk’u, Yardımcı Erkek Oyuncu Dalı’nda ödüle layık gördü. Ferhan Şensoy’un yazıp Harun Özer’in yönettiği ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ oyunu, İzBBŞT çatısı altında seyircilerle buluşmaya devam edecek.

‘KADIN İYİLEŞİRSE DÜNYA İYİLEŞİR’

Yıllardır pek çok farklı tiyatro tarzıyla kadın sorunlarını dile getiren Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun ödülünü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Vedat Murat Güzel ile ekibin en yaşlı oyuncusu 86 yaşındaki Müjgan Hasdemir aldı. Vedat Murat Güzel, “İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında sahnede kadın sorunlarını dile getiren ve kadınların sahnedeki sesi olan tiyatromuzla aldığımız bu ödül, özverili çalışmalarımızı onurlandırdı. Sanatın iyileştirici ve değiştirici gücüne inanıyoruz. Kadınların uğradığı her türlü şiddetin son bulması için sahnede olmaya devam edeceğiz. Kadın iyileşirse dünya iyileşir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a kadınlarımıza sağladığı bu destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Törende Haldun Dormen Yaşam Boyu Onur Ödülü, Haldun Dormen tarafından Zerrin Tekindor’a verildi. İlk kez törende yer alan Halit Ergenç, ödül takdim etti. Onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Göksel Kortay Özel Ödülü’nü Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na verdi. Jüri başkanı Erkan Ergin tarafından Bedia Muvahhit Cesaret Ödülü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e takdim edildi.

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören, Bedia Muvahhit Ödülleri’nin artık yalnızca ulusal değil, uluslararası bir vizyonla yol aldığını belirterek “Bu organizasyon İzmir’i yalnızca bir Ege şehri değil, dünya sahnelerinde adı geçen bir tiyatro kentine dönüştürüyor” diye konuştu.