İzmir’in bahar takvimi: Ücretsiz festivaller

BirGün EGE

Ege’de mayıs ayında ücretsiz festivaller, spor müsabakaları ve kültürel etkinlikler var. Karşıyaka Belediyesi, 16-17-18 Mayıs’ta Bostanlı Pazar Yeri’nde “Çiçek Festivali” düzenliyor. Her gün saat 14.00’te başlayacak festival keyifli etkinliklerle Karşıyakalıları bir araya getirecek.

22’nci kez düzenlenen “En Güzel Balkon Bahçe Yarışması”nın ödül töreni, Çiçek Festivali’nin açılış gününde gerçekleştirilecek. Urla Belediyesi’nin desteğiyle Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde düzenlenen Arnavut Böreği Şenliği de, 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dans Sporu Latin ve Standart Türkiye Kulüpler Arası ETSP Şampiyonası ise, 10-11 Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek.