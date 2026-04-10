İzmir’in iklim geleceği masaya yatırıldı

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesi kapsamında geliştirilen “İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS) Projesi’ni sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ile mücadele stratejilerini güçlendirerek kentin çoklu iklim krizlerine hazırlanmasının yanı sıra olası risklerin bilimsel çerçevede analiz edilmesini, kırılganlıkların belirlenmesini ve uyum stratejilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Üç fazdan oluşan projede önemli bir aşama daha tamamlandı. Üçüncü kapsamında düzenlenen “Uyum Seçeneklerine İlişkin Paydaş Çalıştayı”, İzQ Girişimcilik Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk bölümünde Prof. Dr. Osman Balaban, Doç. Dr. Selda Tuncer ve Dr. Banu Gökmen, projeye temel teşkil eden güncel bilimsel çalışmalarına ve bulgularına dair kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. İzmir Körfezi ve Konak ilçesi özelinde hazırlanan yüksek çözünürlüklü iklim risk haritalarının paylaşıldığı sunumlarda; deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı taşkınları, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi temel tehlikeler somut verilerle ortaya kondu.

Sonraki oturumlarda ise katılımcılar, belirlenen dört farklı tematik masada bir araya gelerek kentin iklim direncini artıracak çözüm önerilerini tartıştı. Akademi, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin deneyim ve fikirlerini paylaştığı bu interaktif bölümde kıyı alanlarının korunması ve restorasyonu (Ekosistem Temelli Çözümler), Kentsel doku ile su ve yeşil alanların entegrasyonu (Yeşil - Mavi Altyapı), şehir merkezindeki taşkın riskini minimize edecek kentsel stratejiler (Taşkın Yönetimi), artan sıcaklıklar ve kuraklık tehdidine karşı dirençli bir kent yapısı (İklim Uyum Politikaları) konu başlıkları ele alındı. Paydaş katılımının önemine dikkat çekildiği buluşmada, kentin geleceğini şekillendiren bu sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edilerek, ortak akılla geliştirilen çözüm önerilerinin projenin sonraki safhaları için temel teşkil edeceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim nötr çalışmaları kapsamında hazırladığı projelerden biri olan İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS) Projesi İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında fonlanan CLIMAAX projesinden 145 bin Avro hibe almaya hak kazanmıştı. Proje kapsamında İzmir geneli ve Konak ilçesi özelinde uygulanabilir uyum stratejilerini içeren iki ayrı İklim Uyum Eylem Planı hazırlanacak. Bu süreçte paydaş katılımı, kamuya açık dijital haritalar, eğitim programları ve bilgilendirme toplantılarıyla hem kurumsal kapasite artırılacak hem de toplumsal farkındalık güçlendirilecek.