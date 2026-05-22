İZSU’da taşeron tepkisi

BirGün/EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU bünyesinde yürütülen atıksu arıtma tesisleri ve altyapı işletmesine yönelik hizmet alımı hazırlığı, Belediye-İş Sendikası’nın tepkisini sahaya taşıdı.

Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, belediye bünyesinde yürütülen bazı işlerin ihaleler yoluyla taşeron şirketlere verilmesine tepki gösterdi.

Atalay, “Bugün işletmelerde su arıza işini bile ihale ediyorlar. Müteahhit yapıyor, arkasından bizim arkadaşlarımız düzeltmek zorunda kalıyor. Çözüm işçi çıkarmaksa hepimizi işten atın ama taşeronu bu kurumlara sokmayın” dedi.

İşçi fazlalığı söylemlerini de eleştiren Atalay, “Hani işçi fazlalığı vardı? Bugün sahada dünya kadar taşeron çalışıyor. İşçi sahada çalışır. Çalışmayan işçinin arkasında ben durmam ama burada mesele işçinin emeğinin değersizleştirilmesi” ifadelerini kullandı.

Taşeron sistemine karşı olduklarını vurgulayan Atalay, “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Taşerona bu yüzden karşıyız. Köle düzenine karşıyız. Bir yanımızda duran CHP vardı. Eğer demokrasinin kalesi denilen İzmir’de taşeronun önü açılırsa biz ne yapacağız? Bizim başka alanımız yok” diye konuştu. Sendika üyeleri, hizmet alımı ihalesinin geri çekilmesi talebini yinelerken, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.