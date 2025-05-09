İZTARIM güvenli, sağlıklı eti yurttaşların sofrasına taşıyor

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM A.Ş. bünyesinde işletilen Ödemiş Et Entegre Tesisi, faaliyetine tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Küçük Menderes havzasındaki küçük üreticinin ihtiyaçlarını sorunsuz şekilde karşılayan tesis, bir yandan da İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) şubelerinde halkın ucuz ve sağlıklı kırmızı ete ulaşmasını sağlıyor. Sağlıklı, teknolojik ve güvenli şekilde üretim yapan tesiste, her gün ortalama 120 büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor.

Ödemiş Et Entegre Tesisi’ndeki revizyonun ardından üretimin düzenli şekilde devam ettiğini ifade eden İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, “Ödemiş Et Entegre Tesisimiz sorunsuz, aktif şekilde çalışıyor. Yöre halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, tesisimizin donanım eksiği bulunmuyor. Şu an büyükbaş hayvan kesimi yapıyoruz. Günlük ortalama 100 - 120 arası büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Ayrıca marketlerimiz için de canlı hayvanlarımızı alıp kesimlerimizi orada gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da İZMAR’lara dağıtımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Kesilen tüm hayvanların sağlık kontrollerinden geçerek işleme alındığını ifade eden Kurt, “Hastalıklı ve küpesiz hiçbir hayvanın tesisimize girme ihtimali yok. Çalışanlarımız ve hekimlerimiz, gerekli kontrolleri sağladıktan sonra hayvanlarımız kesime gidiyor. Yine en hijyenik koşullarda paketlenerek market raflarında yerini alıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri güvenli gıdaya ulaştırma hedefi doğrultusunda İZTARIM’ın faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Kurt, “Ekonomik anlamda rakamların çok yükseldiği şu günlerde bizim yapabildiğimiz en iyi şey, canlı hayvan alıp kendi imkânlarımızla kesip ve hazırlamak, üzerine kâr koymadan halkımıza ulaştırmak oluyor. Biz halkımıza sağlıklı ve güvenilir eti ulaştırmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

EN UYGUN FİYATLARLA

İZTARIM tarafından Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İZMAR şubelerinde İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. Şu an dana kıyma 575 lira, dana kuşbaşı ise 650 liradan satışa sunuluyor. Kıyma ve kuşbaşının yanı sıra İZTARIM bünyesinde görevli uzman kasaplar, karkas etleri işleyerek hijyenik koşullarda paketleyip İzmirlilerin tercihine sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İZTARIM A.Ş. tarafından hayata geçirilen yeni nesil sosyal dayanışma marketi İZMAR ile vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerini piyasa fiyatının altında bir ücretle satın alması hedefleniyor. İZMAR’larda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında sağlıklı koşullarda üretilen su, ekmek, et ve süt ürünlerinin yanı sıra güvenilir tedarikçilerden sağlanan un, makarna, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, temizlik ve kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. İlk İZMAR Karabağlar Bozyaka’da, ikincisi Menemen Ulukent'te açıldı. Halkın Bakkalı’nın Gaziemir, Çamdibi, Balıkçılar şubeleri de önümüzdeki günlerde İZMAR olarak hizmete girecek.