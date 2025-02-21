​İZTAŞIT 8’inci durak Bayındır’da yola çıktı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetini kentin dört bir yanına yayma yolunda hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi; Seferihisar, Kiraz, Menemen, Yeni Foça, Ödemiş Kaymakçı, Bergama ve Beydağ’ın ardından Bayındır’da da yurttaşların hizmetine sunuldu.

EKONOMİYE GÜÇ KATACAK

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin her yanına eşit ve adil bir hizmet götürdüklerini belirterek, “Çok kısa zamanda 20 milyar lirayı aşan bir harcamayla şehrimizin dört bir yanına, 30 ilçemize birbirinden değerli hizmetler götürdük. Daha büyük yatırımlar yolda. Bize büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek yakışır. Halkımızın her bir bireyine hizmetleri eşit vermek amacıyla yola çıktık. Diğer ilçelerimizde de İZTAŞIT’ı hizmete almak için çalışıyoruz. Bugün Bayındır'dayız, diğer ilçelerimizde de olacağız. Söz verdik hepsini yapacağız” dedi.

İZTAŞIT'ın yalnızca bir toplu ulaşım projesi değil aynı zamanda ekonomik kalkınmaya katkı sunan, ilçenin sosyal ve ticari hayatını canlandıran, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran bir adım olduğunu aktaran Başkan Tugay, “Ulaşım ağı Bayındır ekonomisine güç katacak. Bayındır’ımızın çiçek festivali, İZTAŞIT ile daha da tanınacak. Burada, kaplıcalar olduğunu da biliyorum. Bu büyük bir turizm potansiyeli. İZTAŞIT projemizle bu potansiyeli geliştirmenin ilk adımını attık. Bayındır ekonomisi güçlenecek, esnafımız, üreticimiz, çalışanlarımız daha rahat ve hızlı şekilde hareket edebilecek” dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek, “Eski şoförler odası başkanıyım. Mücadele ettik, görüşmeler yaptık ve başardık. Herkesin bu projeden kazancı var. Bu projenin gerçekleşmesinde gönlü güzel, kalbi güzel, adam gibi adam dediğim Cemil Tugay Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

İLÇEDE TUR ATILDI

Açılışın ardından Başkan Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve beraberindeki heyet İZTAŞIT ile ilçede ilk turu yaptı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun şoför koltuğuna geçtiği turda ilk yolcu Başkan Dr. Cemil Tugay oldu. Bayındır’ın İzmir Otogarı, Kızılkeçili ve Hacı Sinan-İstasyon ile direkt bağlantısını sağlayacak 858, 865, 872 ve 881 numaralı hatlar, bugün hizmete başlayacak. 12’si solo otobüs ve 9’u midibüs olmak üzere toplam 21 araç, 4’ü yeni olmak üzere toplam 12 hatta hizmet verecek.