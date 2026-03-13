Japonların 'iyi dinleme' kültürü

Tekin UÇAR

“İyi dinlemek bir kültür müdür?” sorusu iletişimin doğasına dair temel bir meseleyi açığa çıkarır. Dinlemek yalnızca bireysel bir beceri değil, içinde yaşanılan toplumun değerleriyle şekillenen bir davranıştır. Bazı kültürlerde konuşma, kendini ifade etme ve hızlı tepki verme ön plana çıkarken; bazı kültürlerde ise dikkat, sabır ve karşısındakine alan açma daha yüksek bir değer taşır. Oysa modern çağda iletişim konuşma becerisi üzerinden değerlendirilir. İyi konuşmak, etkileyici sunumlar yapmak ya da kendini güçlü biçimde ifade etmek modern yaşamın temel becerileri arasında sayılır. Ancak Kiku. Japonların 'İyi Dinleme' Sanatı bu alışılmış bakış açısını tersine çeviren bir eser. Kitabın yazarı Dr. Haru Yamada, iletişimin en ihmal edilen boyutuna, dinleme eylemine odaklanarak özgün bir perspektif sunuyor. Eserin çıkış noktası, Japon kültüründe 'kiku' kelimesinin taşıdığı derin anlam. Bu kelime yalnızca duymayı değil; dikkatle, empatiyle ve zihinsel açıklıkla dinlemeyi ifade eder. Kitap, bu kavramın kültürel kökenlerini incelerken Japon toplumunda sessizliğin ve dikkatli gözlemin nasıl bir iletişim biçimi oluşturduğunu da açıklıyor. Böylece okur, dinlemenin pasif bir süreç değil; aksine yoğun zihinsel ve duygusal katılım gerektiren aktif bir eylem olduğunu fark ediyor.

Yazar Yamada, yalnızca Japon iletişim geleneğini anlatmakla yetinmiyor; aynı zamanda modern iş hayatında, eğitimde ve günlük ilişkilerde iyi dinlemenin nasıl uygulanabileceğini de gösteriyor. Bu noktada kitap, kişisel gelişim literatürüne yakın görünse de daha derin bir kültürel düşünceye dayanıyor. Çünkü burada anlatılan dinleme pratiği, bireyin kendini geri çekerek karşısındakini gerçekten anlamaya yönelmesini gerektiriyor. Dikkat çeken bir unsur da, Batı iletişim anlayışı ile Japon yaklaşımı arasındaki karşılaştırma. Modern toplumlarda iletişim hız, verimlilik ve doğrudanlık üzerine kurulu. Oysa kitapta anlatılan 'iyi dinleme' anlayışı, sabır, sessizlik ve bağlamsal farkındalık üzerine temellenir. Bu fark, kitabın düşünsel gerilimini oluşturan önemli bir unsur olarak öne çıkar. Okur, iletişimin yalnızca sözcüklerle değil, aradaki boşluklarla da kurulduğunu keşfeder.

Yamada’nın bir özelliği de sadelikle derinlik arasında kurduğu denge. Metin akademik arka plana sahip olsa da oldukça akıcı ve okuru yormadan düşünmeye davet ediyor. Bu sayede kitap, hem kültür çalışmalarıyla ilgilenen okurlara hem de günlük yaşamında iletişim becerilerini geliştirmek isteyenlere hitap ediyor. Özellikle modern çağın sürekli konuşma ve hızlı tepki verme alışkanlığı düşünüldüğünde, Kiku zihinsel yavaşlama çağrısı olarak okunabilir. Temel fikir şudur: Dinlemek, aslında bir etik tutumdur. Karşımızdaki insanı gerçekten anlamaya yönelik bir saygı biçimi. Bu yönüyle eser, iletişimi teknik bir beceriden ziyade insani bir ilişki alanı olarak ele alıyor. Modern toplumun en büyük iletişim krizlerinden biri olan “duyulmama” duygusuna karşı, kitap oldukça anlamlı bir öneri sunuyor. Eser kültür, dikkat ve insan ilişkileri üzerine düşünmeye davet eden bir metin. Gürültülü dünyamızda, sessizliğin ve dikkatli dinlemenin nasıl dönüştürücü bir güç olabileceğini gösteriyor. Bu yönüyle eser, çağdaş okur için hem pratik hem de felsefi bir okuma deneyimi sunuyor.