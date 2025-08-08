JES’e geçit yok

Halil ERTUNÇ

Aydın’ın Germencik ilçesinde tarım ve orman arazilerinin ortasında kurulmak istenen üç yeni jeotermal enerji santralı (JES) projesine karşı halk bir kez daha direndi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kipaş Holding’e bağlı Maren Elektrik’in düzenlemek istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı halk tarafından yaptırılmadı.

Germencik 19 Mayıs Parkı’nda yapılmak istenen toplantıya JES projelerine karşı çıkan halk izin vermedi. Toplantıya; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Çetintürk Kartal, Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, Aydın Barosu temsilcileri ve yaşam savunucuları ve bölge halkı katıldı.

HER SOKAKTA KANSER VAR

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, “Çaylarımıza, derelerimize salınan jeotermal akışkanlarla binlerce incir ve zeytin ağacı kurutuldu. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, bastığımız toprak kirlendi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Aydın’da kanser vakaları iki katına, Germencik’te dört katına çıktı. Artık her sokakta bir kanser hastası var. Artık JES falan istemiyoruz” dedi.

Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan da, doğa ve insan sağlığının JES projeleriyle birlikte açıkça tehdit altında olduğunu söyledi. Arslan “Orman yangınları, Zeytin Yasası, İklim Kanunu ve JES projeleriyle doğa sistematik olarak yok ediliyor. Aydın Barosu olarak bu sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Aydın Barosu Çevre Komisyonu’ndan Avukat Akın Yakan ise projede yer alan eksikliklere dikkat çekti. Yakan, şunları dile getirdi: “Bu gazların atmosfere salınması doğrudan ekolojik felaket demek. ÇED raporunda bu konuda tek bir önlem yok. Anayasa ve çevre hukuku açısından bu projenin hiçbir meşruiyeti yok. Bakanlık eğer ÇED olumlu ya da gerekli değildir kararı verirse bu açıkça hukuka aykırı olacak."

TARIMIN ORTASINDA 1,8 MİLYARLIK YIKIM

Projenin yatırım maliyeti 1,8 milyar lira olarak açıklandı. Üç üniteden oluşan 33 megavat kurulu güçteki santrallar; Abdurrahmanlar, Camikebir, Çamköy, Mursallı, Hıdırbeyli ve Reisköy mahalleleri sınırları içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında toplam 36 kuyu açılması planlanıyor. JES sahası, Aydın’ın verimli tarım ve orman arazilerinin tam ortasında yer alıyor.

Germencik’teki 40’a yakın JES’in yarısından fazlasına sahip olan Kipaş Holding, yeni projelerle bölgedeki yaşam alanlarını daha da tehdit ediyor. Holdingin sahibi Mehmet Hanefi Öksüz, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen bir isim. Şirketin yıllardır sürdürdüğü faaliyetler, çevre kirliliği, halk sağlığında yarattığı tahribat ve tarımın gerilemesine neden olduğu için yurttaşlar tarafından sıkça protesto ediliyor.