JES’e yasa işlemiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkeme kararlarını hiçe sayarak Manisa’da JES projesi için nihai kararını açıklayarak askıya çıkardı. Proje hayata geçerse tarım ve mera alanları talan edilecek.

Aycan KARADAĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkeme kararlarını hiçe sayarak Manisa’da jeotermal enerji santralı (JES) projesinin önünü açtı. Sis Enerji şirketi, Alaşehir’de Tepeköy Jeotermal Santralları (Özmen-3 JES, Özmen-4 JES, Özmen-5 JES, Özmen-6 JES, Özmen-7 JES, Özmen-8 JES) projesi için harekete geçti. Şirket proje için 7 Mayıs 2024’te Bakanlığa başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Bakanlık projeyi değerlendirerek nihai kararını duyurdu.

Kararda, “Hazırlanan ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği’nin 14. Maddesi (1) no’lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde 10 takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na veya Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar bölgesini kapsayan alanda 91 sondaj kuyusu açılmak isteniyor. Proje alanı ‘tarım arazisi’, ‘sulama alanı’, ‘çayır-mera’ içerisinde kalıyor. Proje bedeli ise 1 milyar lira olarak planlandı.

KARARLAR HİÇE SAYILDI

Şirket proje için ilk olarak 2021 tarihinde başvuruda bulundu. Bakanlık ise 10 Eylül 2021 tarihinde projeye ÇED olumlu kararı verdi. Alaşehir Ziraat Odası kararı yargıya taşıdı. Manisa 2. İdare Mahkemesi ise kararı iptal etti. Mahkeme kararında projenin bölgeye zararları göz önünde bulundurularak ÇED olumlu kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Yerel mahkemenin ardından Danıştay 6’ıncı Dairesi de ÇED iznini durdurdu. Şirket bu karara rağmen tekrar aynı projeyi aynı bölgede yapmak için çalışma başlattı.

JES İŞGALİ

Türkiye’de birçok tarım ürününün üretiminde ilk sıralarda yer alan Manisa’nın verimli toprakları JES işgali altında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Aralık 2020 tarihli Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu’na göre; Manisa’da 17 adet jeotermal enerji santralı bulunuyor. Bölgedeki JES projelerine ise her gün bir yenisi daha ekleniyor.