John Bellamy Foster ile söyleşi: Trump doktrini ve MAGA emperyalizmi

Amy Goodman, Juan Gonzalez*

Trump pazartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda Bangladeş, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Tayland’ın dahil olduğu 14 ülkeye yönelik %25’ten %40’a kadar varan yeni gümrük vergileri tehdidinde bulunarak yeni anlaşmaların önüne geçti. Bunun yanı sıra, Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın başını çektiği BRICS ile bağı olan ülkelere de ek %10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Bu tehdit, Brezilya devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın Rio de Janeiro’da başlattığı iki günlük BRICS buluşması sırasında gerçekleşti:

Lula: Biz bir imparator istemiyoruz. Bağımsız ülkeleriz. Eğer Trump gümrük vergileri uygulayacaksa o zaman diğer ülkelerin de aynısını yapma hakkı doğar. Karşılık hukuku budur. ABD gibi bir ülkenin devlet başkanının sosyal medya üzerinden tüm dünyayı gümrük vergileriyle tehdit etmesini sorumlu bulmuyorum. Açıkçası, ABD çapında bir ülkenin devlet başkanının diğer ülkelerle konuşabilmesi için başka biçimler de var.

Bu açıklama, Amerikan başkan yardımcısı JD Vance’in Trump’ın yeni dış politika yaklaşımını duyurduğu sırada gerçekleşti. Ohio Cumhuriyetçi Parti toplantısında Vance şu konuşmayı yaptı.

JD Vance: Trump doktrini olarak nitelediğim şey çok basit. İlk olarak, tartışmasız bir Amerikan çıkarı belirlemelisiniz. Bu örnekte, bu İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğidir. İkinci olarak, sorunu çözmek için saldırgan, diplomatik bir tarzda ilerlemelisiniz. Ve üçüncü olarak, eğer diplomatik olarak çözemiyorsanız, ezici boyutta askerî güç kullanarak çözersiniz, sonra da çatışmanın uzamaması için oradan gidersiniz.

Amy Goodman: Bize Trump doktrinine yönelik tezinizi açıklamak ister misiniz?

Öncelikle teşekkür ederim. Trump doktrininden ilk olarak birinci hükümet döneminde bahsedildi. Normalde, başkanlık doktrinleri, hükümetin belirli bir biçimde, belirli bir prensibe dayanarak faaliyet gösterdiğine kanaat getiren basın tarafından belirlenir ve buna bir doktrin adı verir. Trump hükümetiyleyse durum farklı. Trump’ın dış politikasına dair çok fazla soru işareti var. Soyutlanmacı mı? Anti emperyalist mi?

İlk Trump hükümetinde, önde gelen MAGA (Amerika’yı Büyük Yapalım) ideologlarından, Trump destekçisi Claremont Enstitüsü mensubu Michael Anton Ulusal Güvenlik Konseyindeydi fakat hem medyanın hem de dış politika uzmanlarının hükümeti ciddiye alabilmesi için bir doktrin oluşturabilsin diye konseyden çıkarıldı. Başka bir MAGA enstitüsü olan Hillsdale Üniversitesine atandı ve Princeton Üniversitesinde bir konuşma yaparak, Trump doktrininden ilk kez bahsetti, bu konuşma sonrasında ABD’nin önde gelen dış politika dergisi Foreign Policy’de yayınlandı. Trump Doktrininden ilk kez burada bahsedildi. Michael Anton şu an Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Müdürü, dolayısıyla esas fikir adamı o, özünde dışişleri bakanı yardımcılığı yapıyor, bakanlığın ideoloğu. Ve Trump adına, bir doktrin telaffuz etti, bu Trump Doktrinini dört temele dayanıyor.

İlki ulusal popülizm, MAGA hareketi kendisini bu şekilde tanımlıyor, bu bir çeşit neofaşist niteleme ki Nazi hareketinin Ulusal Sosyalizmini çağrıştırıyor. Ulusal Popülizm ilk temel.

İkinci temel, tüm ulusların her şeyden önce kendi yönelimlerinde milliyetçi olmaları gerektiği.

Üçüncüsü liberal enternasyonalizme ve ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası oluşturduğu ve bugüne kadar da süregelen liberal hegemonyasına muhalefet. Bunun yerine, “Önce Amerika” diye adlandırılan aşırı milliyetçi bir düstur belirlendi, buna göre özet olarak ABD dünyayı tek başına yönetmeli.

Ancak dördüncü temel en önemlisi. Anton Aristoteles’e dönüyor ve onun siyasal örgütlenmenin iki-üç biçimi olduğu yorumuna gidiyor: etnisite ya da kabile, kent devleti ya da devlet ve imparatorluk. İmparatorluklar çok etnik yapılı biçimde tanımlanırlar. Trump doktrini çok etnik yapılı imparatorluklara, çok etnik yapılı uluslara karşı çıkarak, dış politikanın etnisiteye, yani özünde kabileye göre belirlenmesi gerektiğini iddia ediyor. Hatta bu dış politikanın ırka dayalı bir tanımlanması ve ABD’nin bir beyaz ülkesi olduğu ve diğer etnisitelerin bu ülkede yeri olmadığı nosyonuna dayanıyor, iç ve dış politikanın da bu temele göre yapılandırılması gerektiğini savunuyor.

Dolayısıyla Trump doktrini son derece önemli. Hatırlayalım, Anton şu anda Dışişleri Bakanlığındaki bir numaralı politika yapıcı, dolayısıyla bu ikincil bir mesele değil.

Juan Gonzalez: Bu yeni faşist harekete yönelik değerlendirmenizde, çoğu yorumcunun iddiasının aksine Trump neofaşizminin işçi sınıfı tabanına dayandığına en açık itirazı gerçekleştirdiniz. Hatta, tekelci kapitalist sınıfın üç sektörünün (teknoloji, petrol ve özel sermaye) temelde alt-orta sınıfın ve ayrıcalıklı işçilerin önemli bir kısmıyla ittifak kurarak MAGA hareketinin temelini oluşturduğunu iddia ettiniz. Bunu biraz açabilir misiniz?

Sosyolojik olarak, sıkça alt-orta sınıftan bahsediyoruz, Amerikan toplumu açısından son derece siyasal ve kültürel bir tanımlama. Bunlar küçük mülk sahipleri, küçük toprak sahipleri, şirketlerde ve kırsal bölgelerdeki düşük seviye yöneticiler. Evanjelist hareket doğrudan bu tabanla ilişkili. Üstelik alt-orta sınıf nüfusu büyük oranda beyaz, gelir ve mülkiyet açısından en yoksul %60’ı oluşturan işçi sınıfından daha yukarıda. Alt-orta sınıf ayrıca oy verme konusunda işçi sınıfına oranla daha katılımcı.

Dolayısıyla Trump’ın siyasi tabanının temelini bu sınıf oluşturuyor. Alt-orta sınıf son derece milliyetçi, milliyetçi olmaya eğilimli ve rövanşist, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” sloganıyla dışa vurulan, eski dönemlere dönme eğiliminde. Son derece ırkçı, göçmen karşıtı, kadın düşmanı ve erkek egemen yönelimlere eğilimliler. Alt-orta sınıf mensupları büyük oranda şehir dışındaki lüks banliyölerde yaşıyorlar. Trump’ın siyasi ve sosyolojik tabanı bu.

Trump fenomeni ortaya çıktıktan sonra, yıllardır diline işçi sınıfını almayan New York Times, beyaz işçi sınıfından bahsetmeye başladı. Ancak işin gerçeği bunlar alt-orta sınıflar. Ve alt-orta sınıflar geleneksel olarak küçük burjuva olarak adlandırılırlar. Tarih boyunca da faşist tipinin tabanı olmuşlardır. 1930’lar Almanya’sına veya İtalya’sına giderseniz, aynı oluşumun faşist hareketi sürüklediğini görebilirsiniz. Fakat bu ancak büyük sermaye, yani milyarderler, tekelci finans kapital, toplumun en zengin kesimleri ile alt-orta sınıf arasında bir ittifak ile gerçekleşebilir. Alt-orta sınıf antikapitalist değil. Temelde MAGA ideolojisinin egemen sınıf olarak adlandırdığı, uzman yönetici sınıfına muhalifler, hükümeti bunların yönettiğini kontrol ettiğini düşünüyorlar. Ayrıca işçi sınıfına da karşılar, çok etnisiteli, farklı kimliklere dayanan yoksulluk içerisindeki kitleler olarak görüyorlar, içine düşmekten korktukları sınıfa nefret duyuyorlar. Yani alt-orta sınıf bir anlamıyla sistemin cephe gerisi desteği, tarih boyunca Çay Partisi hareketinden Trump fenomenine kadar, milyarderler tarafından örgütlenen, tüm siyasal sistemin aşırı sağ bir dönüşüme uğraması için çabalayan, her türden çelişkiyi içerisinde bırakan bir neofaşist hareket geliştiriyorlar.

*democracynow.org

Çeviren: Yusuf Tuna Koç