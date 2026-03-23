Jürgen Habermas’ın Marksist-Leninist eleştirisi

Nikos MOTTAS

Jürgen Habermas’ın ölümü, savaş sonrası Avrupa’nın en etkili entelektüel figürlerinden birinin yaşamının sonunu işaret ediyor. Yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca onun adı, demokrasi, rasyonalite ve kamusal alan üzerine tartışmaların merkezinde yer aldı

Az sayıda filozof, Batı Avrupa’nın 1945 sonrası kendi siyasal meşruiyetini yorumlama biçimini bu denli belirleyici şekilde şekillendirdi.

Jürgen Habermas titizlikle yazdı, otoriteyle müdahale etti ve yaşamının sonuna kadar hem akademik hem de siyasi çevrelerde sözleri ağırlık taşıyan bir figür olarak kaldı. Bunların hiçbiri inkâr edilmemelidir. Entelektüel dürüstlük, etkisinin büyüklüğünü kabul etmeyi gerektirir.

Ancak ölene saygı, bir düşünürün mirasının siyasi anlamı hakkında sessiz kalmayı gerektirmez. Aksine, böyle bir figürün vefatı tam da bunun tersini davet eder: fikirlerinin nihai olarak neyi temsil ettiğine dair soğukkanlı bir değerlendirmeyi. Ve Habermas söz konusu olduğunda, düşüncesinin seyri, yirminci yüzyılın sonlarında Batı eleştirel teorisinin büyük bölümünü belirleyen daha geniş bir dönüşümü yansıtır: kapitalist topluma yönelik radikal eleştiriden, liberal kapitalizmin kurumlarıyla inceltilmiş bir felsefi uzlaşmaya doğru kademeli bir kayış.

Habermas entelektüel kariyerine, Karl Marx’ın geliştirdiği kapitalist toplum eleştirisiyle diyalog içinde ortaya çıkan Frankfurt Okulu’nun etkisi altında başladı. Bu geleneğin önceki figürleri, yirminci yüzyılın büyük felaketleriyle (faşizm, dünya savaşı, Avrupa’daki devrimci hareketlerin yenilgisi) yüzleşirken, kapitalist toplumun derin maddi çelişkilerle yapılandığı konusunda ısrar etmeye devam ettiler. Çalışmaları felsefi olarak ne kadar karmaşık olursa olsun, modern dünyanın üretim ilişkileri, sınıf karşıtlıkları ve ekonomik güç üzerindeki mücadelelerle şekillendiği içgörüsünü hiçbir zaman tamamen terk etmediler.

Habermas bu zeminden giderek uzaklaştı. Onun çalışmalarında toplumsal eleştirinin merkezi maddi ilişkilerden söyleme, üretimden iletişime, sınıf çatışmasından demokratik kurumlar içindeki rasyonel diyalog koşullarına kaydı. Bu kayış felsefi bir ilerleme, yirminci yüzyıl tarihinin yıkıntıları arasından akıl ve demokratik meşruiyet ideallerini kurtarma girişimi olarak sunuldu. Ancak bu dönüşümün siyasi sonucu açıktı: kapitalizmin yapısal karşıtlıkları analiz merkezinden çekildi.

Sınıf mücadelesinin yerini, en sistematik biçimde başlıca eseri İletişimsel Eylem Kuramı’nda geliştirilen iletişimsel rasyonalite teorisi aldı. Bu çerçevede modern toplumun temel sorunu artık sömürünün sürekliliği değil, diyalogun çarpıtılmasıydı. Toplumsal çatışma ortadan kalkmadı, ancak köklü biçimde karşıt maddi çıkarların ifadesi olarak değil, iletişimdeki bir başarısızlık olarak yeniden yorumlandı. Bir zamanlar kapitalizm eleştirisini besleyen devrimci ufuk, sessizce liberal kurumların kendi kendini düzeltmesine yönelik usulü bir inançla yer değiştirdi.

Toplumların çatışmalarını rasyonel tartışma yoluyla çözebileceği fikrinin inkâr edilemez bir ahlaki cazibesi vardır. Ancak bu perspektifin zayıflığı, modern sınıflı toplumların gerçeklikleri ve onları ayakta tutan güç yapılarıyla karşı karşıya kalındığında ortaya çıkar. Kapitalizm, daha iyi bir konuşmayla çözülebilecek yanlış anlamalar üzerinden kendini yeniden üretmez. Mülkiyet ilişkileri, üretim üzerindeki kontrol, devletlerin gücü ve modern ekonomiyi yapılandıran küresel hiyerarşiler aracılığıyla kendini yeniden üretir.

Fabrika, şirket, finans sistemi, askeri ittifak… Bu kurumların hiçbiri rasyonel diyalog normlarına göre işlemez. Ekonomik ve siyasi gücün örgütlenmesi içine yerleşmiş çıkarlar doğrultusunda işlerler. Bu yapıların analizini iletişim merkezli bir felsefeyle ikame etmek, toplum eleştirisini mevcut düzenin sınırları içinde yürütülen ahlakileştirilmiş ve soyut bir tartışmaya dönüştürme riski taşır.

Habermas bu perspektifi giderek, toplumsal gelişimin normatif öğrenme süreci olarak göründüğü bir anlatıyla değiştirdi; hukukun, söylemin ve demokratik prosedürlerin aracılığıyla kurumların kademeli olarak rasyonelleştiği bir süreç. Tarih artık esas olarak toplumsal mücadelenin alanı değil, kurumsal incelmenin bir süreciydi. Bir zamanlar radikal siyasi düşünceyi harekete geçiren, emek ile sermaye arasındaki, emperyal merkezlerle bağımlı bölgeler arasındaki çatışmalar arka plana itildi.

Bu evrimin siyasi sonuçları, uluslararası güç ilişkilerinin gerçekliği felsefi düşünceye müdahale ettiğinde özellikle görünür hale geldi. Bu anlarda Habermas defalarca, Batı’nın liberal düzeninin yalnızca diğerleri arasında bir siyasi sistem değil, modern siyasal gelişimin normatif ufku olduğu fikriyle hizalandı.

Bu tutum, 1999’da NATO’nun Yugoslavya’yı bombalaması sırasında açık hale geldi. Birçok eleştirmen bu müdahaleyi uluslararası yetkilendirme olmaksızın yürütülen ve insani söylemle meşrulaştırılan bir savaş olarak tehlikeli bir emsal olarak görürken Habermas operasyona felsefi bir savunma sundu. “Vahşet ve İnsanlık: Hukuk ile Ahlak Arasında Bir Savaş” başlıklı makalesinde, müdahalenin insan haklarının egemenlik kavramının önüne geçebileceği kozmopolit bir düzene geçişin parçası olarak anlaşılabileceğini savundu.

Oysa emperyalizmin modern tarihi, bu tür söylemlerin çoğu zaman gücün kullanımına eşlik ettiğini, onu sınırlamadığını defalarca göstermiştir. Bombalar medeniyet, insan hakları ya da demokrasi adına düştüğünde, mağdurlar kullanılan dil ne olursa olsun aynı yıkımı yaşar. Felsefi incelik yüksek patlayıcıların etkisini hafifletmez. İnsani savaş söylemi, yıkılan köprüleri, fabrikaları ve evleri yeniden inşa etmez.

Benzer bir perspektif, Doğu Avrupa’daki sosyalist sistemlerin çözülmesini ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasını yorumlayışını da şekillendirdi. Habermas, 1989’daki karşıdevrimci dönüşümleri “düzeltici devrim” olarak tanımladı; bu olayları, bu toplumları burjuva devrimlerinin siyasi geleneklerine ve Batı Avrupa’nın anayasal çerçevelerine yeniden bağlayan tarihsel bir düzeltme olarak gördü. İma açıktı: liberal-kapitalist düzen, modern toplumun yalnızca olası düzenlerinden biri değil, tarihin yöneldiği normatif son noktayı temsil ediyordu.

Bunların hiçbiri Habermas’ın çalışmalarının entelektüel ciddiyetini ortadan kaldırmaz. O, yaşamı boyunca Avrupa felsefesi gelenekleriyle derin biçimde meşgul olan ve insan toplumlarının zorlamadan ziyade akıl tarafından yönlendirilen siyasi biçimlere yönelmesi gerektiğine içtenlikle bağlı bir düşünür olarak kaldı. Kamusal tartışmanın ve demokratik meşruiyetin önemine yaptığı vurgu, her özgürleştirici siyaset için vazgeçilmez olan hedefleri hatırlatır.

Ancak entelektüel seyrinin asıl dersi başka bir yerde yatar. Bu seyir, sınıf gücü ve emperyal egemenlik analizinin yerini normlar ve prosedürler diline bıraktığında kapitalizm eleştirisinin liberal düzenin ideolojik çerçevesi içinde ne kadar kolay soğurulabileceğini gösterir. Özgürleşme söz dağarcığı varlığını sürdürür, ancak siyasi içeriği giderek çözülür.

Onun ölümüyle çağdaş Avrupa felsefesinin devasa bir figürü sahneden çekildi. Yazıları üniversitelerde incelenmeye ve siyaset teorisinde tartışılmaya uzun yıllar devam edecek. Ancak mirasının ortaya çıkardığı daha derin soru hâlâ yanıtlanmamış durumda: Eleştirel düşünce mevcut düzenin ahlaki dilini inceltmekle mi sınırlı kalacak, yoksa modern dünyayı yöneten maddi güç yapılarını yeniden karşısına mı alacak?

Kaynak: idcommunism.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ