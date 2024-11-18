Kabine savaş çığırtkanı dolu

Caitlin A. JOHNSTONE

Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Waltz’ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı. Bu pozisyonda bir önceki Trump hükümetinde şahin kanattan John Bolton bulunuyordu.

Aynı Bolton gibi Waltz da savaş çığırtkanı bir ucube. Gazeteci Michael Tracey, duyuru yapıldığından beri X sayfasından Waltz’un şahin söylemlerine dair geçmişten örnekler paylaşıyor; Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanması gerektiğinden Joe Biden’ı Rusya’ya karşı yeterince saldırgan davranmayışına, İran’ın bombalanması gerektiğinden Afganistan’dan çıkılmasının eleştirilmesine, İran, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve Venezuela’nın ABD’ye karşı küresel bir çatışmaya ilerlediği tespitlerine kadar… Ana akım medya Waltz’ı “Çin Şahini” olarak adlandırsa da geçmiş söylemlerine bakıldığında ABD’nin tüm resmi düşmanları konusunda savaş azgını bir şahin.

İSRAİL YANLISI TEMSİLCİ

Trump ayrıca Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik’in Birleşmiş Milletler’e (BM) ABD Daimi Temsilcisi olarak atanacağını duyurdu. Bir önceki Trump yönetiminde bir başka savaş çığırtkanı Nikki Haley bu görevi üstlenmişti. Yeni şahin ile eskisi arasında pek bir fark yok gibi gözüküyor.

Stefanik, üniversite kampüslerinin ifade özgürlüğüne darbe vurmak için Kongre’de verdiği çabalarla meşhur. Bu atama bir yandan da Trump’ın anayasal hakların önemi konusundaki ikiyüzlülüğünü de açığa çıkarıyor. Antiwar web sitesinden Dave DeCamp’ın açıkladığı üzere Stefanik, tüm kariyeri Washington’ın en tiksindirici yeni muhafazakâr düşünce kuruluşlarında geçen “şahin bir bataklık canavarı” olarak ABD’nin İsrail’e askeri desteğine yönelik her türlü sınırlamanın karşısında. Stefanik bu yılın başlarında İsrail’e gitmiş, parlamento önünde Amerikan üniversitelerinde İsrail’in soykırımcı eylemlerini protesto eden öğrencilerin “antisemitizmine” engel olacağına yemin etmişti. Şimdi de ana akım medyada meczup savaş çığırtkanı Marco Rubio’nun Trump’ın yeni Dışişleri Bakanı olarak düşünüldüğü haberlerini alıyoruz. Washington’ın baş diplomat görevine tüm siyasi kariyerini her fırsatta daha fazla savaş, ambargo ve katliam imkânlarını zorlayarak harcamış bir savaş kışkırtıcısından daha kötü kim gelebilir, tahayyül etmesi zor.

YAPTIKLARINA BAKIN

Bu gelişmeler, bu kez seçtikleri başkanın, Trump’ın savaşları bitireceğine ve bataklığı kurutacağına inanan ülke çapındaki destekçilerinin umudunu rafa kaldırmalı. Trump’ın İran şahini Brian Hook’u Dışişleri Bakanlığı kadrosuna yardımcı olmak için ataması ve Mike Rogers’ı Savunma Bakanı olarak atayacağı dedikoduları da benzer bir sonuca işaret eden kötü işaretler. Aynı şekilde Tucker Carlson’ın Çin düşmanı Elbridge Colby’nin yeni hükümette rol oynayacağına dair iddiası gibi.

Trump’ın müdahale karşıtı destekçileri geçtiğimiz günlerde aniden Mike Pompeo ve Nikki Haley’in gelecek hükümette rol oynamayacağını duyurmasını ayakta alkışlamıştı. Bu duyuruya yanıt olarak, liberter komedyen Dave Smith, X’ten Pompeo’yu durdurmanın yeterli olmadığını söyleyerek “Tüm yeni neocon’ları ve savaş şahinlerini Trump hükümetinden uzak tutmak için elimizden geleni yapmalıyız” yazmıştı. Smith’in paylaşımını, Donald Trump’ın oğlu Donald Jr., “Katılıyorum!!! Ben varım” ifadesiyle alıntılamıştı.

Bunun üzerine ben de X’te şu sözleri paylaştım:

“Sözlerini boş verin, eylemlerine bakın. Yıllardır tekrar ediyorum, söylemeye devam edeceğim. Sözlerini boş verin, eylemlerine bakın. Söyledikleri gibi, söz ucuz.” Yapıp ettikleri bugün söylediklerinden çok daha fazla şey ifade ediyor.

Kaynak: mronline.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ